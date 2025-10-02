بعد الهجوم الأوكراني عليها.. روسيا تكشف آخر التطورات في محطة زابوروجيا

أكد محطة زابوروجيا للطاقة النووية أن الوضع في المحطة التي تعمل بمولدات الديزل، تحت السيطرة الكاملة حيث يتم تنفيذ جميع وظائف السلامة.

وأشار إلى أنه يمكن الاعتماد في المحطة على مولدات الديزل لفترة طويلة، وهناك احتياطيات كافية من الوقود، وعدة خيارات لتوصيلها.

وقالت محطة زابوروجيا للطاقة النووية في بيان لها: سيتم قريبا تشغيل مولدي ديزل آخرين كانا قيد الإصلاح لتزويد المحطة بالطاقة.

وأضافت محطة زابوروجيا للطاقة النووية: موقع خطوط الكهرباء المتضررة التي تغذي المحطة معروف، ويقع عمليا على خط التماس، ولا يزال من غير الممكن ضمان إصلاحها.

ومن الناحية الفنية من الممكن تزويد المحطة بمصادر طاقة بديلة.



وتابعت محطة زابوروجيا للطاقة النووية: تواصل القوات المسلحة الأوكرانية هجماتها على خطوط الكهرباء المتضررة التي تغذي المحطة. فهجمات القوات المسلحة الأوكرانية تهدد بحدوث أضرار لمولدات الديزل التي تزود المحطة بالطاقة وهي موجودة ضمن مباني المحطة.

وإستطردت محطة زابوروجيا للطاقة النووية: وظائف تبريد الوقود النووي في المحطة يتم توفيرها ولا توجد مخاطر خلال الأشهر المقبلة أو العام المقبل.

وختمت محطة زابوروجيا للطاقة النووية: ستتم عملية التناوب في مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمحطة في الأيام المقبلة.