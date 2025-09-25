القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط طائرة حربية روسية من طراز سوخوي - 34 في زابوريجيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، عن إسقاط طائرة حربية روسية من طراز سوخوي - 34 في زابوريجيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير الدفاعات الجوية 55 مسيّرة أوكرانية في مناطق روسية خلال ساعات الليل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من القضاء على 890 جنديا أوكرانيا، فيما أسقطت دفاعاتها الجوية 202 طائرة مسيرة.



وأضاف البيان أن الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة كهرباء فرعية تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة البعيدة المدى، فيما دمر أسطول البحر الأسود زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يحملان قوات إنزال شمال غربي البحر الأسود.