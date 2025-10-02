محافظ كفر الشيخ يتابع تطهير وتكريك المجاري المائية بمركزي دسوق وقلين

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطهير وتكريك مصرف حوض الحجر بقرية لاصيفر البلد بمركز دسوق، ومصرف نشرت بمركز قلين، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية تطهير وتكريك الترع والمجاري المائية لتحسين كفاءة الري وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، وإزالة الحشائش الموجودة بالترع والمصارف.

وكلف جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهير والتكريك بالترع والمجاري المائية على مستوى المحافظة، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضي خلال فترة التطهيرات ورفع ناتج التطهير من الطرق لتسهيل حركة مرور الأهالي.