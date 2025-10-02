قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير عُمان بالقاهرة: تلاقي السياح من مصر مع الشعب العماني يفتح آفاقا للتبادل الثقافي
بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بسبب أسطول الصمود العالمي
توجيه عاجل من وزير الصحة.. تطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة القليوبية تنظم ندوة لمناقشة انتقال صلاحيات التفتيش لسلامة الغذاء

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

نظمت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ندوة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لمناقشة القواعد والإجراءات المنظمة لنقل صلاحيات التفتيش من مفتشى وزارة الصحة إلى مفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتى يبدأ تطبيقها اعتبارًا من مطلع العام القادم.

شهدت الندوة حضور عدد من قيادات الغرفة التجارية بالقليوبية، وممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث حضر إسلام محمد عبدالحق مدير عام الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور أحمد السقا سكرتير الغرفة و ماهر شعلان أمين صندوق الغرفة والدكتور وليد مصطفى مدير عام الإدارة العامة للرقابة على البيع المباشر المستهلك، والدكتور محمد القاضي مدير هيئة سلامة الغذاء بالقليوبية و مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية.

وتناولت الندوة الاشتراطات الخاصة التي وضعتها الهيئة للحصول على التراخيص، وطرق الالتزام بها، مع التأكيد على أهمية تطبيق هذه الاشتراطات لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.. كما تم فتح باب النقاش مع الحضور لاستعراض أبرز التحديات التي يواجهها التجار في تطبيق تلك الاشتراطات، وطرح حلول عملية تساعد على تسهيل إجراءات التراخيص والالتزام بمعايير سلامة الغذاء.

استعرض المشاركون الإطار الجديد لعمل الهيئة الذى يقوم على مبدأ الامتثال الطوعي، حيث يتم منح المنشآت فرصة لتصحيح الملاحظات التى يتم رصدها مع متابعة مستمرة للتأكد من الاستجابة قبل توقيع الجزاءات، كما تمت الإشارة إلى أنه فى حال كانت الملاحظة تتطلب تكلفة مالية مرتفعة أو إذا لم تكن جسيمه سيتم منح المنشآت فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها بما يوازن بين حماية المستهلك واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وخلال الندوة، تم التأكيد على أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة، هو ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك وليس الاكتفاء بتحرير المخالفات حيث جرى التشديد على أن معيار التقييم يرتكز على مدى تجاوب المنشآت مع التعليمات والعمل على تصحيح الملاحظات وليس على عدد الملاحظات المسجله ، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو توحيد جهة الرقابة على الغذاء لتصبح الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهه الوحيده المسؤوله عن أعمال التفتيش على المصانع والمحال العامله في هذا القطاع بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء وعدالة فى التطبيق.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق المحلية بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على الصحة العامة.

الغرفة التجارية بالقليوبية الهيئة القومية لسلامة الغذاء اخبار مصر مفتشي الصحة جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

صورة تذكارية للفائزين وكبار الحضور

بمشاركة عالمية واسعة..كرواتيا تنظم المسابقة الأوروبية الدولية للقرآن الكريم

دار الإفتاء

هل حنث يمين "عليا الطلاق بالتلاته" يقع به طلاقا؟ .. الإفتاء ترد

أسباب استقرار الاسرة

وصايا نبوية تضمن استقرار الأسرة وسعادتها.. احرص على تطبيقها

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد