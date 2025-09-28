سلامة الغذاء: 185 ألف طن صادرات غذائية مصرية إلى 180 دولة في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 35 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 20 - 26 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 104 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 54 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وأصدرت الإدارة 526 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 468 شركة.

كما شاركت الهيئة في ورشة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه قطاع الخضر والفاكهة" التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية، حيث تم خلال الورشة استعراض إجراءات الرقابة المطبقة على شحنات الخضر والفاكهة المعدة للتصدير للأسواق الخارجية داخل محطات ومراكز التعبئة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3860 رسالة غذائية بنحو 185 ألف طن، صادرة عن 1300 شركة مصدرة، وقد شملت هذه

الرسائل ما يقرب من 675 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيق ومنتجات من الحبوب، خضراوات ودرنات، ، ثمار وفواكه، مولاس _ عسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 11 ألف طن، تلتها الفاصولياء بأنواعها بنحو 6 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 32 صنفًا بنحو 30 ألف طن.

في حين تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تلته المانجو بنحو 8 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفًا بإجمالي 30 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، اليمن وأسبانيا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 180 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 555 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 440 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 940 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2130 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 310 ألف طن، مستوردة من قِبل 875 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أمريكا وماليزيا من بين إجمالي 73 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 647 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 366 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 326 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1341 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 422 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 77 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 57 منتج مكمل غذائي وفحص 467 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 24 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 15 شركة عاملة في هذا القطاع.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، قامت إدارة السلع الاستراتيجية بتنفيذ 24 زيارة تفتيشية لمواقع تخزين القمح بمختلف المحافظات، إلى جانب 13

زيارة تفتيشية لمضارب الأرز، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 79 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم معالجة 15 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 532 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الوادي الجديد، الاسماعيلية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، سوهاج، أسوان، المنيا ومدينة العاشر من رمضان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، الشرقية، الغردقة، المنوفية، المنيا، السويس، الدقهلية وأسيوط.

ووصل إجمالي العدد المسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2179 فرعًا لعدد 57 سلسلة تجارية.

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على المنشآت والسلاسل الغذائية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية في منطقة الساحل الشمالي، حيث قامت بتنفيذ مأموريات لسحب عينات من فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 780 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 394 معاينة، فيما استوفت 279 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 29 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج والسويس.

وتابعت تسجيل المنشآت التخزينية ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1447 مخزنًا.

وفي إطار حلول العام الدراسي الجديد قامت الهيئة بمعاينة 10 مخازن مخصصة للتغذية المدرسية بعدد من المحافظات شملت: الدقهلية، البحيرة، السويس، الشرقية، الإسكندرية، كفر الشيخ وسوهاج.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية و عدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1366 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 430 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 117 مأمورية تحفظ شملت المرور على 122 منشأة غذائية، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية لضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة والفيوم لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

كما قامت الإدارة بتنفيذ حملات حصر على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة البحيرة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت جولات تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الجيزة، الشرقية، الغربية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية والإسكندرية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل عدة منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 749 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 14 زيارة ميدانية في الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، ميناء العريش، كفر الشيخ، البحيرة والشرقية، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 637 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 553 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية

الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 35 حملة تفتيشية موسعة على 214 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (مياه غازية، باتيه، مجمدات، عصائر).

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (أسماك، عطارة، لحوم)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 10 قرارات صادرة عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام 500 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 17 حملة تفتيشية بعضها بشكل منفرد، وبعضها الآخر مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 137 منشأة غذائية بمراكز (بنها، شبرا الخيمة، طوخ، شبين القناطر، الخانكة) وعدد من القرى بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى ظهر عليها تغير في الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، شوكولاتة، مشروبات طاقة، مخللات، كيك متعدد الأصناف) وغيرها من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 29 طن و495 كجم من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، بالإضافة إلى منتجات أخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مصنعات لحوم، سمن صناعي، مثبتات أطعمة، مكسبات طعم، منتجات ألبان وغيرها).

وشملت الحملات أيضًا التفتيش على أحد محال الجزارة، حيث تم التحفظ على ختم مزور دائري خاص باللحوم البلدية، إلى جانب مادة ملونة مشابهة لتلك المستخدمة في المجازر الحكومية، وعليه تم تحرير 4 محاضر تحفظ بالاشتراك مع الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك.

كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة، واستكمال إجراءات التراخيص، وتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية في مدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، رشيد، كفر الدوار، إدكو، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، مركز بدر).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم عدة حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمدن (شبين الكوم، قويسنا)، وقد أسفرت تلك الحملات ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت مخالفتها.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على مطاعم الشاورما بمراكز (أسوان، كوم أمبو) حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر إعدام لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام (عصائر، لحوم ومصنعاتها، منتجات ألبان، مخبوزات، منتج شيبسي، بهارات متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مخللات، شاورما وأرز مطهي لسوء التخزين).

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه بضرورة التسجيل بالهيئة.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع (التموين، مباحث التموين، الطب البيطري) حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب) وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 327 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (أسماك فيليه، لحوم، كبدة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وتم التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وضرورة التسجيل بالهيئة، واستكمال إجراءات التراخيص.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية حملات تفتيشية، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وتم إعدام 164 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد الظاهري، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 طن مخللات متنوعة تبدو عليها علامات الفساد الظاهري وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وإعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية.

وتم توعية القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الواجبة.

كما تم إعادة المرور على عدد من المنشآت الغذائية سبق إمهالها فترة لتوفيق أوضاعها، وتم التحقق والتأكد من استجابة تلك المنشآت وتطبيق الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عدة حملات تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية ، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن و500 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم، دواجن، قشدة).

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ حملات تفتيشية بعضها منفردة وبعضها مشتركة مع مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك والتموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر غش تجاري لعدد من أصناف مواد غذائية (دواجن مجمدة، أسماك، مصنعات لحوم ... وغيرها)، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ عدة حملات تفتيشية حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتبين خلال تلك الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم وجود الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص لبعض المنشآت الغذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه بضرورة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن و100 كجم من الدواجن المذبوحة دون إشراف الطب البيطري وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط كميات من اللحوم مجهولة المصدر ولا توجد أية بيانات توضح مجزر الذبح أو بلد المنشأ أو تاريخ الصلاحية، وتم تحرير 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين.

كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية وضرورة التسجيل بالهيئة، واستكمال إجراءات التراخيص.

قام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ حملات تفتيشية حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 200 كجم من المنتجات الغذائية لحدوث تغير في الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

