سلامة الغذاء : 514 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 457 شركة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 34 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 13 - 19 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 115 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 53 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وأصدرت الإدارة 514 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 457 شركة.

كما شاركت الهيئة في فعاليات معرض صحاري 2025 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال ورشة عمل بعنوان "فرص التجارة الزراعية في سياق الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي واستراتيجية من المزرعة إلى المائدة" وذلك يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر الجاري، وخلال الورشة، تم استعراض الدور المحوري للهيئة في تعزيز سلامة واستدامة المنتجات الزراعية المصدرة والمتداولة في السوق المحلي، مع التأكيد على التزامها بدعم المصدرين المصريين وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى الأسواق العالمية.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3610 رسالة غذائية بنحو 165 ألف طن، صادرة عن 1333 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات من الحبوب، ثمار وفواكه، مولاس _ عسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، تلتها الفاصولياء بأنواعها والبطاطس بإجمالي 5 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 35 صنفًا بنحو 30 ألف طن.

في حين تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن، تلته المانجو بنحو 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنفًا بإجمالي 22 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، اليمن والمغرب ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 177 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 555 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 440 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 940 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2160 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 430 ألف طن، مستوردة من قِبل 920 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 75 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 653 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 371 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 330 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1290 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 365 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 80 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 81 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 46 منتج مكمل غذائي وفحص 402 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 17 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 17 شركة عاملة في هذا القطاع.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 41 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح و19 زيارة لمضارب الأرز.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 45 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم معالجة 7 شكاوى، في حين يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 637 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، الوادي الجديد، الاسماعيلية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، شمال سيناء، سوهاج، أسيوط، المنيا ومدينة العاشر من رمضان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، الشرقية، الاسماعيلية، الغردقة، بورسعيد، المنوفية، قنا، بني سويف والقليوبية.

ووصل إجمالي العدد المسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2179 فرعًا لعدد 57 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ مأموريات رقابية وسحب عينات على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 682 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 348 معاينة، فيما استوفت 259 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 47 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، جنوب سيناء، الغربية، المنوفية، البحيرة، أسوان، أسيوط، الأقصر، سوهاج، الفيوم، المنيا ودمياط.

وتابعت تسجيل المنشآت التخزينية ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1435 منشأة، كما ارتفع عدد المنشآت التخزينية بالقائمة المعتمدة للهيئة إلى 425 مخزنًا.

وفي إطار حلول العام الدراسي الجديد قامت الهيئة بمعاينة 22 مخزنًا مخصصًا للتغذية المدرسية بعدد من المحافظات شملت: القاهرة، القليوبية، أسوان، أسيوط، المنيا، الدقهلية، الفيوم، المنوفية، البحيرة، دمياط، السويس، الشرقية والغربية.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية و عدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1331 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 463 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة عدة حملات تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، دمياط، مرسى مطروح، الأقصر وجنوب سيناء.

وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت السياحية مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يسهم في تعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 23 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، قنا وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية والفيوم لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت جولات تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية والإسكندرية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل عدة منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 745 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 14 زيارة ميدانية في الجيزة، القليوبية، الشرقية، الاسماعيلية وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 637 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 519 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 186 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 200 كجم عجوة ومقطعات دواجن منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 32 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1.5 طن (أجبان، عطارة، لحوم)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 13 قرارًا للنيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 1400 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية شملت المرور على 345 منشأة غذائية في مدن (أبو المطامير، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، رشيد، كفر الدوار، إدكو، الرحمانية).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم عدة حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية بمدن (شبين الكوم، السادات، الشهداء، تلا، الباجور، بركة السبع)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة غذائية لتقديم الوجبات السريعة غير مرخصة، وتبين وجود نقص في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء داخل المنشأة، وبناءً عليه تم مخاطبة الجهات المختصة لإصدار قرار غلق المنشأة حفاظًا على صحة المواطنين.

أيضًا، تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المنشآت الغذائية في السوق المحلي، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت مخالفتها.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية الطب البيطري، وتم التحفظ على كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع عدة حملات تفتيشية بمراكز (أسوان، إدفو) حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر إعدام لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام (عصائر ولحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، منتجات ألبان مخبوزات، مصنعات لحوم وحلوى منتهية الصلاحية، مخللات تظهر عليها علامات الفساد والتعفن، شاورما، خضراوات وأرز مطهي لسوء التخزين).

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه بضرورة التسجيل بالهيئة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 21 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 68 منشأة غذائية وذلك بمراكز (بني عبيد، الجمالية، شربين، دكرنس، محلة دمنة، ميت غمر، المنصورة، طلخا، ميت مزاح)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 27 محضرًا (تحفظ، نقص وعدم تطبيق اشتراطات صحية، ذبح خارج السلخانة، عدم وجود شهادات صحية، إدارة منشأة بدون ترخيص، عرقلة ومنع اللجنة المشكلة).

كما تم التحفظ على 500 كجم من المواد الغذائية المتنوعة بدون بيانات ومجهولة المصدر ، كما تم إعدام 250 كجم مواد غذائية أخرى لظهور علامات الفساد وتغير في الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع (التموين، مباحث التموين، الطب البيطري) حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب) وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 440 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (أسماك ممحلة، لحوم)، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وتم التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وضرورة التسجيل بالهيئة، واستكمال إجراءات التراخيص.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 26 حملة تفتيشية منفردة، بالإضافة إلى حملة مشتركة مع مديرية الطب البيطري، حيث تم المرور على 107 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية التي يظهر عليها علامات الفساد الظاهري، وتحرير محضر تبديد لعدد 3 رسائل تم التحفظ عليها مسبقًا، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ 4 حملات مكبرة بالاشتراك مع (المحافظة، حي شرق وحي وسط، مباحث التموين، مديرية الصحة، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 71 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم مجمدة، مخللات) وإعدام عبوات مواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 40 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 279 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم توعية القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الواجبة.

كما تم إعادة المرور على 33 منشأة سبق إمهالها فترة لتوفيق أوضاعها، وتم التحقق والتأكد من استجابة تلك المنشآت وتطبيق الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 33 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، دمياط، الزرقا، فاراسكور، ميت أبو غالب)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينة كبدة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنيا بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية شملت المرور على 8 منشآت غذائية داخل نطاق المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 3 محاضر و 3 مذكرات، وتم غلق إحدى المنشآت المخالفة، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة حيال المنشأتين الأخريين.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عدة حملات تفتيشية بعضها منفردة وبعضها بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 21 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 280 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم،كبدة، أسماك، وغيرها من المواد الغذائية).

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 9 حملات تفتيشية بعضها منفردة وبعضها مشتركة مع مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك والتموين، حيث تم المرور على 38 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى يظهر عليها علامات الفساد الظاهري، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ عدة حملات تفتيشية حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية وتبين خلال تلك الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم وجود الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص لبعض المنشآت الغذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه بضرورة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان بتنفيذ حملات تفتيشية بعضها منفرد وبعضها مشتركة مع مديرية الطب البيطري والتموين، حيث تم المرور على 57 منشأة غذائية بنطاق المدينة، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل إحدى المنشآت غير المرخصة، كما تبين وجود نقص في الإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء داخل المنشأة.

أيضًا، تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المنشآت الغذائية، وتم التحفظ بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر ضبط لكمية من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، وتم إمهالهم فترة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية وتوفيق أوضاعهم.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، البيئة، مجلس المدينة)، حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر نقص الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء لبعض المنشآت الغذائية.

قام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (مدينة حدائق أكتوبر) بتنفيذ 4 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 17 منشأة غذائية بنطاق مناطق (الحصري، حدائق الأهرام، فيصل)، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

