ضبط 5 عاطلين بتهمة اغتصاب طفل في شبين القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 5 عاطلين بتهمة التعدي جنسيًا على طفل بقرية كفر الدير، بمدينة شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل المتولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ من المدعوة "نهى. ج" (40 عامًا ربة منزل ومقيمة بقرية كفر الدير)، تتهم فيه 5 عاطلين بالاعتداء الجنسي على نجلها "عمر م ن" (13 عامًا) أكثر من مرة.



وبتكثيف التحريات والفحص تبين صحة البلاغ، حيث تم تحديد هوية المتهمين وهم: "حمدى" 16 سنة عاطل، و" محمد" 19 سنة عاطل، و"مصطفى" 19 عاطل، و"خالد" 16 سنة عاطل، و"محمد" 16 سنة عاطل وجميعهم مقيمين بقرية كفر الدير دائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.