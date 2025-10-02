مصطفى بكري يكشف تفاصيل إغلاق "اليوتيوب" منصة الزعيم جمال عبد الناصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن موقع اليوتيوب، قام بإغلاق منصة قناة “nasser tv”، مشيرا إلى أن القناة كانت تعبر عن ما تقوم ببثه أسرة الزعيم جمال عبد الناصر سواء في لقائه بزعماء آخرين أو على مستويات من مواقف في حياته.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أكد أنه كان يمتلك القناة على مدار سنوات، وأن الهدف من القناة إظهار الصورة الحقيقية لوالده الزعيم جمال عبد الناصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن عبد الحكيم عبد الناصر، وأكد أن والده كان يتمتع بسعة صدر في الآراء، مشيرا إلى أنه أكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد إغلاق القناة.

