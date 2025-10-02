آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 2-10-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 2-10-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب في تداولات مساء اليوم وقبل اغلاق التعاملات في محلات الصاغة مقدار 160 جنيها علي الأقل منذ نهاية سبتمبر الماضي

زيادة أسبوعية

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري شهد سعر الجنيه الذهب زيادة بلغت 680 جنيها في المتوسط علي مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل آخر تحديث سعر الجنيه الذهب نحو 41.36 ألف جنيه للبيع و 41.56 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في الصاغة

وصعد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة المصرية بعد حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية

صعود طفيف للذهب

وسجل سعر جرام الذهب صعودا طفيفا لم يجاوز 10 جنيهات علي الأكثر بمختلف الأعيرة الذهبية رغم هبوطه مقدار 55 جنيه علي الأقل فور اعلان سعر الفائدة في البنوك المصري

تذبذب الذهب

خلال الاسابيع الماضي سجل سعر الذهب صعودا بقيمة 300 جنيه علي الأقل إلا انه مع اعلان قرار لجنة السياسيات النقدية تعرض للتذبذب ليهوي بقيمة 55 جنيه رغم صعوده طفيف قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل أخر تحديث لسعر جرام الذهب مساء اليوم نحو 5170 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل متوسط سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5908 جنيه للبيع و5937 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3341 جنيه للبيع و 4452 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ متوسط سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5170 جنيه للبيع و 5195 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3446 جنيه للبيع و 3463 جنيه للشراء

سعر اوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3846 دولار للبيع و 3847 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، الثاني من أكتوبر تشرين الأول، إذ تخلى عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله الجلسة الماضية، وسط عمليات جني أرباح وارتفاع طفيف للدولار.

وتشير التوقعات إلى مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة لدى الفدرالي، كما تهيمن حالة عدم اليقين السياسي بعد دخول الإغلاق الحكومي الأميركي حيز التنفيذ، مما انعكس على سعر المعدن الأصفر في الجلسات الماضية والذي يعد ملاذاً آمناً.

ووفقا لأدة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرجح المتعاملون خفضاً 25 نقطة أساس لمعدل الفائدة الرئيسي هذا الشهر.

وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، أظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في أميركا انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول بعد تراجعها ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس آب عقب مراجعة بالخفض

وأوقفت الحكومة الأميركية معظم أنشطتها مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

وقد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمنتظر صدوره غداً الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3889.8 دولار للأونصة، فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% إلى 3862.78 دولار للأونصة.