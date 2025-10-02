قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 2-10-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 2-10-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع 

وارتفع سعر الجنيه الذهب في تداولات مساء اليوم وقبل اغلاق التعاملات في محلات الصاغة مقدار 160 جنيها علي الأقل منذ نهاية سبتمبر الماضي

زيادة أسبوعية

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري شهد سعر الجنيه الذهب زيادة بلغت 680 جنيها في المتوسط علي مستوي محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل آخر تحديث سعر الجنيه الذهب نحو 41.36 ألف جنيه للبيع و 41.56 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في الصاغة

وصعد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة المصرية بعد حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

صعود طفيف للذهب

وسجل سعر جرام الذهب صعودا طفيفا لم يجاوز 10 جنيهات علي الأكثر بمختلف الأعيرة الذهبية رغم هبوطه مقدار 55 جنيه علي الأقل فور اعلان سعر الفائدة في البنوك المصري

تذبذب الذهب

خلال الاسابيع الماضي سجل سعر الذهب صعودا بقيمة 300 جنيه علي الأقل إلا انه مع اعلان قرار لجنة السياسيات النقدية تعرض للتذبذب ليهوي بقيمة 55 جنيه رغم صعوده طفيف قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل أخر تحديث لسعر جرام الذهب مساء اليوم نحو 5170 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل متوسط سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5908 جنيه للبيع و5937 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3341 جنيه للبيع و 4452 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ متوسط سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا نحو  5170 جنيه للبيع و 5195 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3446 جنيه للبيع و 3463 جنيه للشراء

سعر اوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3846 دولار للبيع و 3847 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 41.36 ألف جنيه للبيع و 41.56 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، الثاني من أكتوبر تشرين الأول، إذ تخلى عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله الجلسة الماضية، وسط عمليات جني أرباح وارتفاع طفيف للدولار.

وتشير التوقعات إلى مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة لدى الفدرالي، كما تهيمن حالة عدم اليقين السياسي بعد دخول الإغلاق الحكومي الأميركي حيز التنفيذ، مما انعكس على سعر المعدن الأصفر في الجلسات الماضية والذي يعد ملاذاً آمناً.

ووفقا لأدة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرجح المتعاملون خفضاً 25 نقطة أساس لمعدل الفائدة الرئيسي هذا الشهر.

وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، أظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في أميركا انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول بعد تراجعها ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس آب عقب مراجعة بالخفض

وأوقفت الحكومة الأميركية معظم أنشطتها مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

وقد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمنتظر صدوره غداً الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3889.8 دولار للأونصة، فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% إلى 3862.78 دولار للأونصة.

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 21 1اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح "نادي الإيمان 2" بالوادي الأسيوطي

محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح نادي الإيمان 2 بالوادي الأسيوطي

محافظ الغربية

الغربية ترتقي بالمنظومة الصحية.. تفاصيل بالصور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة

بالصور

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد