تنفيذ مطبات صناعية في شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور

أنشأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، عدد من المطبات الصناعية بعدد من الشوارع الحيوية، وذلك للحد من السرعة الزائدة وتنظيم حركة المرور وحماية أرواح المواطنين، في إطار خطة محافظة كفر الشيخ لرفع كفاءة الطرق وتعزيز عوامل الأمان.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي استجابة لشكاوى الأهالي ومطالبهم المتكررة بضرورة تفعيل إجراءات السلامة المرورية في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس والمستشفيات، مشددًا على أن المحافظة تضع سلامة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأوضح المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تم اختيار مواقع المطبات وفقًا لمعايير فنية مدروسة وبالتنسيق مع إدارة المرور، بما يضمن فاعليتها في تنظيم حركة السير دون إعاقة حركة المركبات.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي يتم تنفيذها لرفع كفاءة الطرق الداخلية، وتشمل أعمال الرصف والتخطيط المروري وزراعة الجزر الوسطى، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين.