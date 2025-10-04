قطاع الأعمال: النصر للكيماويات الدوائية تشهد ميلادًا جديدًا بعد التطوير

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر للكيماويات الدوائية تعد إحدى قلاع صناعة الدواء في مصر، مشيرا إلى أنها تشهد ميلادًا جديدًا بعد عملية تطوير وتحديث شاملة امتدت على مدار الشهور الماضية

وقال الوزير: هذه التجربة الوطنية لإعادة إحياء وتحديث هذه القلعة الصناعية تتماشى مع أهداف الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: ما نشهده اليوم من تطوير شامل في هذا الكيان الوطني يعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق الإنجازات في مختلف الميادين، ويُجسد الرؤية الاستراتيجية في قطاع حيوي يمس صحة المصريين وأمنهم القومي.

وأشار شيمي، إلى أن هذه الفعالية تتزامن مع مناسبة غالية على قلوب المصريين جميعًا، هي الذكرى الثانية والخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام: انتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، مُجددين العهد على مواصلة البناء والتنمية بنفس روح الإصرار والعزيمة التي خضنا بها معركة العبور، والتي نُجسدها اليوم في معركة التنمية والتقدم.

وتابع: يعد قطاع الأعمال العام، وفي القلب منه صناعة الدواء أحد الركائز الجوهرية للأمن القومي الصحي ومكونًا استراتيجيًا في منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تقودها الدولة المصرية.

واستطرد: من هذا المنطلق، وضعت وزارة قطاع الأعمال العام، توطين صناعة الدواء في مقدمة أولوياتها في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا أهمية توطين صناعة الدواء كأحد أهم ركائز الأمن القومي وتعزيز قدرة الدولة على توفير الأدوية الحيوية والاستراتيجية بأيدٍ مصرية وبمعايير جودة عالمية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والمواد الخام الفعالة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع كفاءة التصنيع المحلي كمًا ونوعًا.



وأوضح "شيمي" أن وزارة قطاع الأعمال شرعت في تنفيذ رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي داخل الشركات التابعة، وعددها 8 شركات إنتاجية تغطي مختلف الأشكال الدوائية إلى جانب شركة متخصصة في صناعة العبوات الدوائية، تمثل مجتمعة منظومة إنتاجية متكاملة تُسهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة للمواطن المصري.



وأضاف أن شركة النصر للكيماويات الدوائية شهدت على مدار عام كامل مشروعات تطوير استهدفت رفع كفاءة المصانع والخطوط الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة وفق أحدث المواصفات الفنية والتوافق الكامل مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP، فضلًا عن تحديث شامل للبنية التحتية والمرافق بما يشمل متطلبات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئي وهو ما انعكس إيجابيًا على مستوى الإنتاج والجودة والتنافسية.

وقال: لعلنا جميعًا ندرك اليوم أن إحياء هذه القلاع الوطنية لا يقتصر على تحسين الأصول والمعدات بل يتجاوز ذلك إلى الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري من خلال برامج التدريب المستمر، وصقل المهارات، وجذب الكفاءات، لبناء قاعدة قوية من الكوادر القادرة على إدارة وتشغيل هذه المؤسسات وفق أعلى المعايير، فالإنسان هو المحور وهو الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية مستدامة.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المعنية على التوسع في التصنيع الدوائي المحلي خاصة في المجالات الحيوية مثل صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية، والأنسولين، وصناعة الهرمونات.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في دعم خطط التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالية الجودة بما يدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من تنافسية المنتج المحلي على الساحة العالمية.



وقال: إن ما تحقق هنا داخل شركة النصر للكيماويات الدوائية هو نموذج لما يمكن أن نصنعه حين تتكامل الرؤى وتُبذل الجهود وتُستثمر الموارد بالشكل الأمثل.



وتابع: لقد تم تطوير مصانع الخامات متعددة الأغراض، المطهرات، المحاليل، المستحضرات الصلبة والبيطرية وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها بالكامل مع رفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدا أن شركة النصر للكيماويات الدوائية تستعيد اليوم ريادتها التاريخية الممتدة منذ أكثر من 65 عامًا وتعزز من حضورها في السوق المحلية وتستعد بقوة لاقتحام أسواق جديدة.

وأضاف أن الشركة تسعى لتكون نموذجا متكاملا لتحفيز سوق متطور قائم على الاستثمار المستدام في قدرات التصنيع المحلي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتصدير.

وتوجه وزير قطاع الأعمال العام بالشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه الكامل والمستمر لمسيرة التطوير في وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة ، كما تقدم بالشكر للوزراء والشركاء في الحكومة، وإلى كل من ساهم في هذا الإنجاز من أبناء شركة النصر وشركاء النجاح.