قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

تعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف حسم العديد من الملفات التي تم تأجيلها بسبب ارتباط الفريق الأحمر بخمس مباريات في بطولة الدوري. ومن المقرر أن تناقش اللجنة ملف المدير الفني الأجنبي الذي سيتولى المسؤولية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له في نهاية أغسطس بسبب تراجع النتائج والخسارة أمام بيراميدز في الدوري.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع عدة مدربين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، في ظل الرفض المتكرر منهم، وعلى رأسهم برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، رغم تقديم عرض مالي مغرٍ للغاية. كما طلب البرتغالي الآخر روي فيتوريا مهلة من الوقت للحصول على راحة قبل حسم موقفه النهائي.

كما يسعى وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لحسم الملف الأهم وهو تجديد عقود اللاعبين حسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبد القادر، واليو ديانج في فترة الانتقالات الحالية.

ومن المقرر أن يمنح عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يعود الفريق للتدريبات ببرنامج مكثف لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة خارج الأرض أمام إيجل نوار في بوروندي، بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي الاهي حسن حمدي محمود الخطيب فريق الكرة إنتخابات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يشارك البابا تواضروس في وضع حجر أساس كاتدرائية مارمرقس بمدينة ناصر الجديدة

محافظ أسيوط يشارك البابا تواضروس في وضع حجر أساس كاتدرائية مارمرقس بمدينة ناصر الجديدة

صورة أرشيفية

ضبط مستريح التأشيرات المزورة في سوهاج بعد الاستيلاء على أموال المواطنين

صورة أرشيفية

نائب وزير الصحة: مستشفى رأس البر المركزي يمثل نقلة نوعية للمنظومة الصحية في دمياط

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد