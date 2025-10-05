الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي

تعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف حسم العديد من الملفات التي تم تأجيلها بسبب ارتباط الفريق الأحمر بخمس مباريات في بطولة الدوري. ومن المقرر أن تناقش اللجنة ملف المدير الفني الأجنبي الذي سيتولى المسؤولية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له في نهاية أغسطس بسبب تراجع النتائج والخسارة أمام بيراميدز في الدوري.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع عدة مدربين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، في ظل الرفض المتكرر منهم، وعلى رأسهم برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، رغم تقديم عرض مالي مغرٍ للغاية. كما طلب البرتغالي الآخر روي فيتوريا مهلة من الوقت للحصول على راحة قبل حسم موقفه النهائي.

كما يسعى وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لحسم الملف الأهم وهو تجديد عقود اللاعبين حسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبد القادر، واليو ديانج في فترة الانتقالات الحالية.

ومن المقرر أن يمنح عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يعود الفريق للتدريبات ببرنامج مكثف لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة خارج الأرض أمام إيجل نوار في بوروندي، بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.