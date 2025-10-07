محافظ كفر الشيخ يوجه بزيادة التوسع في أسواق اليوم الواحد

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، سوق «اليوم الواحد» بمركز سيدي سالم، والذي يضم 16 عارضًا من السلع الغذائية والاستهلاكية.

يأتي ذلك بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفرالشيخ على مختلف السلع المعروضة بالسوق، والتي شملت الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والمكرونة، والبيض، والسمنة، والشاي، والصلصة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعسل، والخل، والعصائر، والخضروات، والفاكهة، والمنظفات، والعطارة، إضافة إلى الملابس، والأحذية، مؤكدًا أهمية توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مخفضة للمواطنين.

كما حرص محافظ كفرالشيخ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول مستوى السلع وأسعارها، حيث أعربوا عن رضاهم تجاه جودة المعروض والتخفيضات الملموسة التي تُسهم في تخفيف الأعباء عنهم.

أكد محافظ كفرالشيخ أن إقامة أسواق «اليوم الواحد» تأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان وصول السلع إليهم بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كلف محافظ كفرالشيخ بالتوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المدن والمراكز، وزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، لضبط الأسعار، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، وضمان الالتزام بالمعايير والجودة.