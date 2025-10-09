أبطال مصارعة المشروع القومي بكفر الشيخ يحصدون 3 ميداليات

حصد أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ، ميداليتين ذهبيتين و فضية فى إفتتاح بطولة "إبراهيم مصطفى الدولية" رقم 36 بالصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية وتستمر حتى 13 أكتوبر 2025 وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين الثلاث محمد عبد الباري بكرى الفائز بالميدالية الذهبية واللاعب يوسف وليد المتولى الفائز بالذهبية الثانية و اللاعب محمد عبد الرحمن الحاصل على الميدالية الفضية.

وأشار إلى تألق اللاعبين عبد البارى بكرى ويوسف وليد، ضمن صفوف منتخب مصر للمصارعة فى بطولة أفريقيا بالمغرب فى مايو الماضى وفوزهم بأربعة ميداليات ذهبية وفضية .

شارك أبطال مصارعة المشروع القومي بكفر الشيخ فى البطولة، بإشراف الدكتور محمد الكردى رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.