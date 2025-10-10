حملات على مكامير الفحم بدمياط للتصدى لأى مخالفات

قامت اللجنة المشكلة برئاسة مدير ادارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط وبمشاركة حسام أمين رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة بالقاهرة و الدكتور ماجد فكري رئيس جهاز شئون البيئة بالدقهلية والدكتور وليد ترك مستشار رئيس الجهاز للفروع و رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ وادارة شئون البيئة بالوحدة وبمشاركة جهاز تنمية دمياط الجديدة و بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ، لليوم الثاني على التوالى بالمرور على جميع النماذج المطورة لمكامير الفحم للتأكد من وقف العمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٥ ، حيث تبين مخالفة عدد ٣ من اصحاب النماذج المطورة لقرار السيد المحافظ وقيامهم بتشغيل النماذج الخاصة بهم وتم تحرير محاضر حيال تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة( السحابة السوداء ) بنطاق محافظة دمياط خلال الفترة من ١٥ أغسطس وحتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ وتخفيفا للأثر البيئي الضار للأنشطة المسببة للتلوث خلال موسم حصاد الأرز وفى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط