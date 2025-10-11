شهيد لقمة العيش.. وفاة سائق أثناء عودته من جولة ميدانية بالإسماعيلية

شهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي / ناحية المنايف، حادث مأساوي، انقلبت علي أثره سيارة تابعة لديوان عام محافظة الاسماعيلية ، مما أسفر عن وفاة السائق وإصابة مديرة مكتب متابعة المحافظ الدكتورة رشا فرحان ، والتي ترقد حاليًا في العناية المركزة في حالة حرجة.

من جانبه أكدت مصادر رسمية إقامة عزاء السائق بدار مناسبات مسجد بدر – الشارع التجاري – الشيخ زايد.



ترقد في العناية المركزة .. إصابة مديرة مكتب محافظ الإسماعيلية ووفاة السائق

وأصيبت رشا فرحان مدير المتابعة بمكتب محافظة الاسماعيلية بإصابات بالغة في الحادث الكبير.



وقالت المصادر، أنه أثناء عودة المهندسة رشا فرحان من أحد الجولات الميدانية من قرية المنايف، تعرضت السيارة لانفجار أحد الاطارات، وهو ما تسبب في وقوع الحادث.