أستاذ علوم سياسية: أمريكا أرسلت 200 جندي لمتابعة انسحاب جيش الاحتلال من غزة
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فينيسيوس جونيور يشعل الجدل بين ريال مدريد وأهلي جدة بعد خماسية البرازيل.. عرض خرافي وتوتر داخل القلعة الملكية

فينيسيوس
فينيسيوس
إسلام مقلد

أشاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب الفوز الكبير بخماسية نظيفة على كوريا الجنوبية في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين.

وقال فينيسيوس في تصريحاته بعد اللقاء: "أنشيلوتي هو أفضل مدرب تعاملت معه في مسيرتي، منحني الثقة الكاملة وسمح لي بتقديم أفضل ما لدي". وأوضح أنه سجل هدفين وصنع هدفًا في ثلاث مباريات تحت قيادة أنشيلوتي مع المنتخب، مؤكدًا أن الفوز الكاسح منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026.

عرض سعودي ضخم من الأهلي لجلب فينيسيوس إلى دوري روشن

في مفاجأة كبيرة، كشفت شبكة "أنديكاليا" عن تحرك رسمي من نادي أهلي جدة السعودي للتفاوض مع ريال مدريد من أجل ضم فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعرض وصفته بـ"الخيالي" تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

العرض، الذي لم تؤكده أي جهة رسمية حتى الآن، أثار ضجة واسعة في الأوساط الكروية العالمية، حيث اعتبره محللون خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكرة السعودية، وواحدة من أكبر الصفقات المحتملة في تاريخ اللعبة، في ظل سعي الأندية السعودية لمواصلة جذب النجوم العالميين لترسيخ مكانة دوري روشن بين الدوريات الكبرى.

تاريخ من العروض السعودية ومحاولات سابقة للتعاقد مع نجم الريال

سبق أن كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة أندية سعودية، الصيف الماضي، في تقديم عرض قياسي لضم فينيسيوس، تجاوز 350 مليون يورو، لتصبح الصفقة الأغلى في التاريخ، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب تركيز اللاعب على موسمه مع ريال مدريد آنذاك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات تمت بشكل غير رسمي مع مقربين من اللاعب، خاصة في ظل اهتمام الهلال في تلك الفترة بضم محمد صلاح من ليفربول، وهو ما جعل صفقة فينيسيوس تتأجل رغم الإغراءات المالية الضخمة.

مفاوضات التجديد مع ريال مدريد تدخل مرحلة معقدة

يتزامن الجدل الدائر حول مستقبل فينيسيوس مع تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد، إذ كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب طلب رفع راتبه السنوي من 15 إلى 20 مليون يورو، وهو ما لم توافق عليه إدارة النادي حتى الآن.

ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2027، لكن إدارة الملكي تفكر في بيعه خلال صيف 2026 لتجنب رحيله مجانًا، بينما يتمسك اللاعب بالبقاء بشرط تحسين عقده بما يتناسب مع مكانته كأحد أعمدة الفريق الأساسية.

فينيسيوس بين التألق الفني والتحديات التكتيكية داخل الميرينجي

رغم ازدحام الخط الهجومي للريال بعد انضمام كيليان مبابي، إلا أن فينيسيوس واصل تألقه اللافت هذا الموسم، بتسجيله خمسة أهداف وصناعة أربعة في أول ثماني مباريات بالدوري الإسباني، متوجًا مرتين بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

لكن الأداء المميز لم يخلُ من التوتر، حيث واجه البرازيلي خلافات تكتيكية مع المدرب تشابي ألونسو، الذي طالبه بأدوار دفاعية إضافية لم يعتد عليها، ما أدى إلى جلوسه على دكة البدلاء في أكثر من لقاء، وهو ما أثار علامات استفهام حول علاقته بالجهاز الفني.

مسيرة فينيسيوس بين المجد الأوروبي والمستقبل المجهول

انضم فينيسيوس إلى ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ورغم الانتقادات في بداياته، إلا أنه تطور بشكل لافت تحت قيادة أنشيلوتي، وساهم في حصد ألقاب كبرى أبرزها دوري أبطال أوروبا 2022 و2024، حيث سجل في النهائيين أمام ليفربول وبوروسيا دورتموند.

واليوم، يقف اللاعب أمام مفترق طرق بين طموح الأندية السعودية في استقدامه بعروض فلكية، ورغبة ريال مدريد في الحفاظ على توازنه المالي، فيما يواصل فينيسيوس تقديم مستويات تضعه في دائرة الضوء كأحد أبرز نجوم الجيل الحالي.

بهذا، يبقى مستقبل فينيسيوس جونيور معلقًا بين مدريد وجدة، وبين حلم الاستمرار في القمة الأوروبية وإغراء الملايين في الشرق الأوسط، وسط انتظار عشاق الكرة العالمية لما ستسفر عنه الشهور المقبلة في مسيرته المثيرة.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل كارلو أنشيلوتي

