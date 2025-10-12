تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية خلية الظاهر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 2698 لسنة 2025، جنايات الظاهر، والمعروفة بخلية الظاهر، لجلسة 15 ديسمبر للاطلاع.

تأجيل محاكمة ٢٥ متهما في قضية خلية الظاهر

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، المتهمون من الأول للثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الأول للثامن تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الرابع وحتي الثامن تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من التاسع وحتي الأخير تهم مشاركة الجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام.