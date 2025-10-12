قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: كان يمكن إنقاذ 20 ألفا من الموت في غزة
بدء التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
حوادث

أرملة شهيد الواحات: قرار تعييني بمجلس الشيوخ تكريم كبير من الدولة لأسر الأبطال.. والرئيس السيسي لا ينسى أبناء الشهداء

أرملة الشهيد أمتياز كامل
أرملة الشهيد أمتياز كامل
مصطفى الرماح

عبرت سحر محمد، أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل أحد أبطال الشرطة الذين استشهدوا في حادث الواحات الإرهابي، عن عميق امتنانها وسعادتها البالغة بعد صدور قرار تعيينها بمجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا القرار يعكس مدى اهتمام الدولة بأسر الشهداء وتقديرها لتضحياتهم الغالية في سبيل الوطن.

وقالت سحر محمد في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إنها لم تكن تتوقع هذا القدر الكبير من الدعم والرعاية التي تحظى بها هي وباقي أسر الشهداء من جانب مؤسسات الدولة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بأسر الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار البلاد.

وأضافت أرملة الشهيد: “الرئيس السيسي يشعر بمعاناة كل أسرة فقدت أحد أبنائها من الشهداء، ويقدر تضحياتهم الغالية، ولم يتأخر يومًا عن تلبية مطالبنا. لقد صدق وعده معنا، فالدولة دائمًا تقف خلفنا وتدعمنا بكل الوسائل، وهذا القرار بتعييني في مجلس الشيوخ وسام شرف أعتز به، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أقدم لمصر ما تستحقه من إخلاص وعطاء.”

وأكدت السيدة سحر أن هذا التكريم ليس شخصيًا فقط، بل هو تكريم رمزي لكل أسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الحفاظ على الوطن، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضرب المثل في الوفاء لأبنائها المخلصين.

وفي ختام حديثها، وجهت أرملة الشهيد خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على الدعم المعنوي والمادي المستمر الذي تقدمه الوزارة لأسر شهداء الشرطة، مؤكدة أن هذا الاهتمام يُشعرهم دائمًا بأن تضحيات ذويهم لم تذهب سدى، وأن الوطن لا ينسى من قدموا أرواحهم فداءً له.

واختتمت بقولها: “أشعر بالفخر أنني أنتمي إلى أسرة أحد أبطال الوطن، وأتمنى أن أكون صوتًا يعبر عن أسر الشهداء داخل مجلس الشيوخ، وأن أعمل لخدمة مصر الغالية التي تستحق منا جميعًا البذل والعطاء.”



 

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

اختفاء الصحفي صالح الجعفراوي خلال التغطية الإعلامية بغزة يثير الجدل عبر مواقع التواصل ..تفاصيل

اختفاء الصحفي صالح الجعفراوي خلال التغطية الإعلامية بغزة يثير الجدل عبر مواقع التواصل ..تفاصيل

وزير الري

وزير الري يلتقي نظيرة الهندي ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"

وزير الصحة

وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

