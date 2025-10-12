أرملة شهيد الواحات: قرار تعييني بمجلس الشيوخ تكريم كبير من الدولة لأسر الأبطال.. والرئيس السيسي لا ينسى أبناء الشهداء

عبرت سحر محمد، أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل أحد أبطال الشرطة الذين استشهدوا في حادث الواحات الإرهابي، عن عميق امتنانها وسعادتها البالغة بعد صدور قرار تعيينها بمجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا القرار يعكس مدى اهتمام الدولة بأسر الشهداء وتقديرها لتضحياتهم الغالية في سبيل الوطن.

وقالت سحر محمد في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إنها لم تكن تتوقع هذا القدر الكبير من الدعم والرعاية التي تحظى بها هي وباقي أسر الشهداء من جانب مؤسسات الدولة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بأسر الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار البلاد.

وأضافت أرملة الشهيد: “الرئيس السيسي يشعر بمعاناة كل أسرة فقدت أحد أبنائها من الشهداء، ويقدر تضحياتهم الغالية، ولم يتأخر يومًا عن تلبية مطالبنا. لقد صدق وعده معنا، فالدولة دائمًا تقف خلفنا وتدعمنا بكل الوسائل، وهذا القرار بتعييني في مجلس الشيوخ وسام شرف أعتز به، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أقدم لمصر ما تستحقه من إخلاص وعطاء.”

وأكدت السيدة سحر أن هذا التكريم ليس شخصيًا فقط، بل هو تكريم رمزي لكل أسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الحفاظ على الوطن، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضرب المثل في الوفاء لأبنائها المخلصين.

وفي ختام حديثها، وجهت أرملة الشهيد خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على الدعم المعنوي والمادي المستمر الذي تقدمه الوزارة لأسر شهداء الشرطة، مؤكدة أن هذا الاهتمام يُشعرهم دائمًا بأن تضحيات ذويهم لم تذهب سدى، وأن الوطن لا ينسى من قدموا أرواحهم فداءً له.

واختتمت بقولها: “أشعر بالفخر أنني أنتمي إلى أسرة أحد أبطال الوطن، وأتمنى أن أكون صوتًا يعبر عن أسر الشهداء داخل مجلس الشيوخ، وأن أعمل لخدمة مصر الغالية التي تستحق منا جميعًا البذل والعطاء.”





