الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

دماغه اتفتحت ومحاولوش ينقذوه.. موظف يتهم مدرسة بزهراء أكتوبر بالإهمال في حق ابنه

الطفل المصاب
الطفل المصاب
ندى سويفى

اتهم موظف إدارة مدرسة الإمام محمد عبده التجريبية بمدينة زهراء أكتوبر الجديدة (٨٠٠ فدان سابقا) بالإهمال ما تسبب في إصابة نجله تلميذ بالمرحلة الابتدائية بجرح قطعي بالرأس بسبب التدافع داخل المدرسة.

وتضمن المحضر رقم 8857 جنح قسم ثالث أكتوبر" تفاصيل إصابة الطفل وتعرضه للنزيف حيث قال ماهر راتب والد الطفل شنودة أن نجله تلميذ بالصف الثاني الابتدائي سقط أثناء خروجه من المدرسة بعدما دفعه طالب في مرحلة أكبر منه ليسقط على الأرض وتصطدم جبهته بحجر ضخم في فناء المدرسة تسبب في إصابته بجرح قطعي ونزيف.

وأضاف والد الطفل شنودة أنه اتهم إدارة المدرسة بالإهمال بسبب تركهم ابنه ينزف دما واتصلوا هاتفيا بوالدته دون محاولة إنقاذه بإسعافات أولية داخل المدرسة أو نقله للمستشفى أو حتى الاتصال بالاسعاف حتى وصلت والدته بعد قرابة ٣٠ دقيقة والطفل مازال ينزف من رأسه.

وفي حديثه لموقع "صدى البلد" قال ماهر راتب والد التلميذ شنودة أن الحادث وقع لحظة خروج ابنه من فصله استعدادًا للخروج من المدرسة، وهو التوقيت المخصص لخروج طلاب المرحلة الابتدائية فقط إلا أن الطلاب في مرحلة الثانوي خرجوا معهم أيضا فاصطدم طالب بالصف الأول الثانوي بابنه أثناء خروجه، ما أدى إلى سقوطه على أرض الفناء الرملية وارتطام رأسه بحجر، وهو ما تسبب له في جرح قطعي في الجبهة استدعى تدخل طبي فوري، مؤكدا أن غياب الإشراف من مسؤولي المدرسة وعدم الالتزام بتنظيم عملية خروج الطلاب بحسب المراحل العمرية.

واستطرد قائلا: الطلاب هم من حملوا ابني إلى غرفة المعلمين، دون أي تدخل من إدارة المدرسة وبدلاً من الاتصال بالإسعاف، تولى الاتصال بوالدة الطفل، فنقلناه إحدى العيادات، ليطلب الطبيب سرعة نقله إلى مستشفى عام لظهور عظمة الجمجمة من جرح الرأس وخضع داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، وتم تقطيب الجرح بـ12 غرزة.

وأنهى حديثه أن طلب في محضر الشرطة الذي حرره بقسم شرطة ثالث أكتوبر محاسبة المسؤولين عن التقصير، في إنقاذ نجله وعدم الإشراف وتنسيق خروج طلاب المراحل المختلفة كل في موعده المحدد. 

زهراء أكتوبر مدرسة مدرسة الإمام محمد عبده التجريبية

