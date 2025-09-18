درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تجري النيابة المختصة تحقيقات موسعة في اتهام مدرس رياضيات بهتك عرض طالب إعدادية داخل شقته بحجة درس خصوصي.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى تورط المدرس في الاتهام المسند إليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مدرس رياضيات تحرش بطالب داخل شقته أثناء إعطائه درس خصوصي بأكتوبر.



تلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا من شخص يتهم مدرس بالتحرش بنجله البالغ من العمر 15عاما، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

بعمل التحريات وسؤال المجني عليه تبين ان المتهم استدرج المتهم لشقته لإعطائة درس خصوصي، تمكنت القوات من ضبط المتهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات