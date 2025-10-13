«رد الجميل».. جاك ويلشير يدرب فريق طفولته

أعلن نادي لوتون تاون الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعيين جاك ويلشير مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: “يسرنا أن نعلن عن عودة جاك ويلشير إلى نادي لوتون تاون لكرة القدم بصفته مديرًا جديدًا للفريق الأول”.

وأضاف: "عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى النادي الذي بدأ فيه كل شيء، قبل الانضمام إلى أرسنال في سن التاسعة، إضافة إلى مسيرة دولية شهدت فوزه بـ 34 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

عودة إلى نادي الطفولة

وتابع البيان: “يتطلع ويلشير، الذي شغل مناصب تدريبية في أكاديمية أرسنال، بالإضافة إلى فترة قصيرة كمدرب مؤقت لنادي نورويتش سيتي في نهاية الموسم الماضي، للعودة إلى العمل في النادي الذي بدأ فيه رحلته الكروية”.

وقال جاك ويلشير: "إنه لشرف كبير وامتياز أن يتم تعييني مديرًا فنيًا لفريق لوتون تاون".

وأشار: “أشعر وكأنني أتممت دورة حياتي، كنت في الثامنة من عمري عندما جئتُ إلى لوتون، والآن أتولى منصب المدير الفني لأول مرة مع نفس الفريق الذي بدأت فيه”.

وختم: “أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا، لا أستطيع الانتظار لبدء مهتمتي مع لوتون تاون”.