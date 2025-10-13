قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
رياضة

«رد الجميل».. جاك ويلشير يدرب فريق طفولته

أعلن نادي لوتون تاون الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعيين جاك ويلشير مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: “يسرنا أن نعلن عن عودة جاك ويلشير إلى نادي لوتون تاون لكرة القدم بصفته مديرًا جديدًا للفريق الأول”.

وأضاف: "عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى النادي الذي بدأ فيه كل شيء، قبل الانضمام إلى أرسنال في سن التاسعة، إضافة إلى مسيرة دولية شهدت فوزه بـ 34 مباراة دولية مع  منتخب إنجلترا.

عودة إلى نادي الطفولة

وتابع البيان: “يتطلع ويلشير، الذي شغل مناصب تدريبية في أكاديمية أرسنال، بالإضافة إلى فترة قصيرة كمدرب مؤقت لنادي نورويتش سيتي في نهاية الموسم الماضي، للعودة إلى العمل في النادي الذي بدأ فيه رحلته الكروية”.

وقال جاك ويلشير: "إنه لشرف كبير وامتياز أن يتم تعييني مديرًا فنيًا لفريق لوتون تاون".

وأشار: “أشعر وكأنني أتممت دورة حياتي، كنت في الثامنة من عمري عندما جئتُ إلى لوتون، والآن أتولى منصب المدير الفني لأول مرة مع نفس الفريق الذي بدأت فيه”.

وختم: “أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا، لا أستطيع الانتظار لبدء مهتمتي مع لوتون تاون”.

