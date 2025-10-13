يوفنتوس يعلن خضوع مدافعه جليسون بريمر لعملية جراحية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، أن مدافعه جليسون بريمر سيخضع لعملية جراحية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “خضع جليسون بريمر صباح اليوم في ليون لاستشارة طبية مع الدكتور سونيري-كوتيه، الذي شخّص إصابته بتمزق في الغضروف الهلالي الإنسي في ركبته اليسرى، وسيخضع اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة لجراحة استئصال غضروف مفصلي انتقائي بالمنظار”.

يوفنتوس يستعد لمواجهة كومو

في سياق آخر، يستعد يوفنتوس لمواجهة كومو، 19 أكتوبر الحالي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات.

ويتربع يوفنتوس على عرش الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإيطالي برصيد 36 مرة، بفارق 16 لقبًا عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.