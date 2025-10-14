تطبيق فحص إلكتروني في القاهرة نهاية العام والاسكندرية

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تستعد لتطبيق نظام الفحص الإلكتروني عبر ملف المخاطر في جميع المأموريات التابعة لها بمحافظة القاهرة بنهاية العام الجاري، على أن يتم تعميم التجربة في محافظة الإسكندرية كمرحلة تالية.

وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في منظومة الفحص الضريبي، إذ يعتمد على تحليل البيانات المالية للممولين إلكترونيًا، مما يضمن دقة الفحص وسرعته، ويحد من التدخل البشري ويعزز الشفافية والحوكمة.

وأضافت أن المصلحة تعمل على تدريب الكوادر الفنية والمالية على آليات النظام الجديد، إلى جانب تحديث البنية التكنولوجية بما يواكب التطور الكبير في منظومة الضرائب الذكية.

وأكدت أن التحول الكامل نحو الفحص الرقمي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل النزاعات.