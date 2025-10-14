عماد النحاس| زعلان لمغادرة الأهلي ورحيل السولية ومعلول مش مسئوليتي

أكد عماد النحاس المدير الفني الحالي لـ فريق الزوراء العراقي أن حزين لتركه مهمة قيادة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي مشيرا إلي أن أبرز طموحاته كان تدريب القلعة الحمراء.



قال عماد النحاس عبر تصريحات تليفزيونية: أكيد زعلت لما اتبلغت اني ماشي وهيجي مدير فني اجنبي.. لكن زعلت لإني ماشي من بيتي ولإني شايف إن عندي حاجة أكتر أقدمها.



تابع عماد النحاس: وفي نفس الوقت انا قابلت الراجل الأجنبي الدانماركي ييس توروب واتمنيت له التوفيق وأتمنى يجيب أكبر عدد من البطولات وكلنا عارفين إن النادي الأهلي دايما بيحتاج مدرب أجنبي ولو الراجل كان إختارني معاه في الجهاز كنت هوافق طبعا وكنت هكمل معاه.أضاف عماد النحاس: إنى أكون مدرب النادي الأهلي كان حلم بالنسبة ليا وكنت بحلم باللحظة دي من زمان واسمي كان بيتم طرحه من سنة 2018 لتولي منصب المدرب المساعد لكن إنّي أكون المدير الفني وأفوز ببطولة الدوري، دي حاجة كبيرة جدًا.





استطرد عماد النحاس: حقيقي أنا أسعد إنسان في الدنيا لأني حققت حلم كنت شايفه قدامي.. يمكن ربنا بيعوضني عن الفترة الصعبة اللي عشتها في آخر سنتين مكنتش بدرب والحالة النفسية كانت سيئة لكن تكون مدرب الأهلى حتى لو لفترة مؤقته دا شرف كبير.







واصل عماد النحاس: بعترف أنى مكنتش موفق في تصريح إن زيزو يتحمل مسؤلية مشاركته رغم إصابته لأن كان لازم أوضح كلامي أكتر وقتها لان أتفهم غلط ومحمود حسن تريزيجية كان رقم 1 فى ترتيب مسددي ركلات الجزاء في ماتش الزمالك بعده محمد علي بن رمضان ومروان عطية.





وزاد عماد النحاس: علي معلول أفضل محترف في تاريخ الأهلي، ومن أبرز اللاعيبة في مركزه، لكن إصابته كانت صعبة جدًا، أنا واحد اعتزلت بسبب الصليبي، فحاسس بيه.. إصابة أكيليس مع عامل السن وعدم المشاركة فترة طويلة صعبين، وقعدت معاه جلسة طويلة اتكلمنا فيها بصراحة، وقلت له: "أنا خدمت النادي قبل منك والنادي وقف معايا زي ما وقف معاك، ودلوقتي بحاول أساعدك وانت لاعيب كبير.





واختتم عماد النحاس حدثه قائلا: خروج التونسي علي معلول من النادي الأهلى وهو واقف على رجليه أهم حاجة بالنسبالي والناس لازم تعرف إن قرارات زي دي بتكون مدروسة من بدري، ولقطة مباراة البنك الأهلي كنت عايزه يلعب جناح عشان يلعب كورسات لكن حسيت إنه مش جاهز بعد ما شرحت له المطلوب ووقتها إمام عاشور كان بينفذ اللي في دماغي بالظبط فقلت خلاص نكمل، وبعدها ربنا وفقنا وكسبنا، علي معلول مزعلش، واتكلمنا بعدها لأنه فهم الموقف، وأنا متأكد إن لو الأهلي كان عايز يجدد له كان كلمه من بدري.. لكن فى النهاية رحيلة هو وعمرو السولية لم يكن مسؤليتى.