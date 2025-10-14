قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
رياضة

عماد النحاس| زعلان لمغادرة الأهلي ورحيل السولية ومعلول مش مسئوليتي

على معلول وعمرو السولية
على معلول وعمرو السولية
يسري غازي

أكد عماد النحاس المدير الفني الحالي لـ فريق الزوراء العراقي أن حزين لتركه مهمة قيادة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي مشيرا إلي أن أبرز طموحاته كان تدريب القلعة الحمراء.

قال عماد النحاس عبر تصريحات تليفزيونية: أكيد زعلت لما اتبلغت اني ماشي وهيجي مدير فني اجنبي.. لكن زعلت لإني ماشي من بيتي ولإني شايف إن عندي حاجة أكتر أقدمها.
 
تابع عماد النحاس: وفي نفس الوقت انا قابلت الراجل الأجنبي الدانماركي ييس توروب واتمنيت له التوفيق وأتمنى يجيب أكبر عدد من البطولات وكلنا عارفين إن النادي الأهلي دايما بيحتاج مدرب أجنبي ولو الراجل كان إختارني معاه في الجهاز كنت هوافق طبعا وكنت هكمل معاه.أضاف عماد النحاس: إنى أكون مدرب النادي الأهلي كان حلم بالنسبة ليا وكنت بحلم باللحظة دي من زمان واسمي كان بيتم طرحه من سنة 2018 لتولي منصب المدرب المساعد لكن إنّي أكون المدير الفني وأفوز ببطولة الدوري، دي حاجة كبيرة جدًا.
 


استطرد عماد النحاس: حقيقي أنا أسعد إنسان في الدنيا لأني حققت حلم كنت شايفه قدامي.. يمكن ربنا بيعوضني عن الفترة الصعبة اللي عشتها في آخر سنتين مكنتش بدرب والحالة النفسية كانت سيئة لكن تكون مدرب الأهلى حتى لو لفترة مؤقته دا شرف كبير. 

 


واصل عماد النحاس: بعترف أنى مكنتش موفق في تصريح إن زيزو يتحمل مسؤلية مشاركته رغم إصابته لأن كان لازم أوضح كلامي أكتر وقتها لان أتفهم غلط ومحمود حسن تريزيجية كان رقم 1 فى ترتيب مسددي ركلات الجزاء في ماتش الزمالك بعده محمد علي بن رمضان ومروان عطية.
 


وزاد عماد النحاس: علي معلول أفضل محترف في تاريخ الأهلي، ومن أبرز اللاعيبة في مركزه، لكن إصابته كانت صعبة جدًا، أنا واحد اعتزلت بسبب الصليبي، فحاسس بيه.. إصابة أكيليس مع عامل السن وعدم المشاركة فترة طويلة صعبين، وقعدت معاه جلسة طويلة اتكلمنا فيها بصراحة، وقلت له: "أنا خدمت النادي قبل منك والنادي وقف معايا زي ما وقف معاك، ودلوقتي بحاول أساعدك وانت لاعيب كبير.
 


 واختتم عماد النحاس حدثه قائلا: خروج التونسي علي معلول من النادي الأهلى وهو واقف على رجليه أهم حاجة بالنسبالي والناس لازم تعرف إن قرارات زي دي بتكون مدروسة من بدري، ولقطة مباراة البنك الأهلي كنت عايزه يلعب جناح عشان يلعب كورسات لكن حسيت إنه مش جاهز بعد ما شرحت له المطلوب ووقتها إمام عاشور كان بينفذ اللي في دماغي بالظبط فقلت خلاص نكمل، وبعدها ربنا وفقنا وكسبنا، علي معلول مزعلش، واتكلمنا بعدها لأنه فهم الموقف، وأنا متأكد إن لو الأهلي كان عايز يجدد له كان كلمه من بدري.. لكن فى النهاية رحيلة هو وعمرو السولية لم يكن مسؤليتى.

