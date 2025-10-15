الأنبا مرقس يلتقي الطالبات المغتربات بدار أم المحبة بأسيوط

التقى نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الطالبات المغتربات، وذلك بدار أم المحبة، التابع للإيبارشيّة، بمدينة أسيوط.

حضر اللقاء راهبات قلب يسوع المصريات، حيث ألقى الأب يوحنا كلمة روحية قال فيها:

أرحب بكن بناتي الطالبات في هذا العام الدراسي الجديد، وأتمنى لكن سنة مباركة تحققن فيه نجاحًا كبيرًا، إذ يمثل اليوم في حياتكن بداية جديدة لمرحلة دراسية جديدة.

وأضاف أن “كل بداية تحمل معها تحديات جديدة، تؤهلنا لنجاح أعظم، عندما نستطيع ان نتجاوزها بإرادتنا القوية، فيصير نضوجنا اعظم وأعمق، كما أن البدايات الجديدة هي فرص يهبها لنا الرب، لكي نحقق ما لم نستطع تحقيقه، ونصبح في هذه الفرص ملاك لمواهب أكبر، وذوي تأثير أعظم في مجتمعنا الذي نعيش فيه، وإليه ننتمي”.

واختتم راعي الإيبارشيّة حديثه بتقديم الشكر للأخوات الراهبات، لخدمتهن العظيمة، ومجهودهن الراقي في رعاية بناتنا بتفانٍ وحب كبير.

كما هنأ نيافة الأنبا مرقس الطالبات الجامعيات بالدار بافتتاح المطعم الجديد ومقر الطعام الخاص بالدار، متنميًا للجميع حياة دراسية موفقة، يكللها الرب بنعمة النجاح.