قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
كلمة "مجهولة" تُربك مفاوضات شرم الشيخ حول القطاع في وثيقة غزة
Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا مرقس يلتقي الطالبات المغتربات بدار أم المحبة بأسيوط

الأنبا مرقس يلتقي الطالبات المغتربات
الأنبا مرقس يلتقي الطالبات المغتربات
ميرنا رزق

التقى نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الطالبات المغتربات، وذلك بدار أم المحبة، التابع للإيبارشيّة، بمدينة أسيوط.

حضر اللقاء راهبات قلب يسوع المصريات، حيث ألقى الأب يوحنا كلمة روحية قال فيها:

أرحب بكن بناتي الطالبات في هذا العام الدراسي الجديد، وأتمنى لكن سنة مباركة تحققن فيه نجاحًا كبيرًا، إذ يمثل اليوم في حياتكن بداية جديدة لمرحلة دراسية جديدة.

وأضاف أن “كل بداية تحمل معها تحديات جديدة، تؤهلنا لنجاح أعظم، عندما نستطيع ان نتجاوزها بإرادتنا القوية، فيصير نضوجنا اعظم وأعمق، كما أن البدايات الجديدة هي فرص يهبها لنا الرب، لكي نحقق ما لم نستطع تحقيقه، ونصبح في هذه الفرص ملاك لمواهب أكبر، وذوي تأثير أعظم في مجتمعنا الذي نعيش فيه، وإليه ننتمي”.  

واختتم راعي الإيبارشيّة حديثه بتقديم الشكر للأخوات الراهبات، لخدمتهن العظيمة، ومجهودهن الراقي في رعاية بناتنا بتفانٍ وحب كبير.

كما هنأ نيافة الأنبا مرقس الطالبات الجامعيات بالدار بافتتاح المطعم الجديد ومقر الطعام الخاص بالدار، متنميًا للجميع حياة دراسية موفقة، يكللها الرب بنعمة النجاح.

الأنبا مرقس وليم الكاثوليك مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك الطالبات المغتربات راهبات قلب يسوع المصريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

ترامب ورئيس الفيفا

الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن

ترشيحاتنا

لوحات فنية

فازت بجائزة التميز.. رونزا عمارة تروي حكاية شغفها بالفن: لوحاتي تجسّد طاقة الطبيعة | شاهد

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

بالصور

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد