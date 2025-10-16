الصين وفرنسا تعقدان الحوار الاستراتيجي الـ27 وتناقشان تعزيز التعاون الثنائية وقضايا دولية

عقدت الصين وفرنسا، الحوار الاستراتيجي الـ 27، في مدينة "هانغتشو" الصينية، حيث تبادلتا وجهات نظر متعمقة بشأن التعاون الثنائي بينهما على جميع المستويات، فضلا عن مناقشة الأزمة الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، وإصلاح نظام الحوكمة العالمية وتحسينه.



ترأس جلسة الحوار: وانج يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، وإيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وفق وكالة (شينخوا) الصينية.



وأكد وانج - وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية للجنة المركزية للحزب - أهمية أن يظل التعاون هو السمة الرئيسية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع فرنسا، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التعاون الشامل.. كما أعرب عن استعداد الصين لتعزيز التنسيق على المستوى متعدد الأطراف والدعم المتبادل مع فرنسا ضمن إطار الأمم المتحدة.



بدوره، أبدى المسئول الفرنسي استعداد بلاده للاضطلاع بدور نشط في تعزيز الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين، موضحا أن فرنسا تعارض الحرب التجارية والمواجهة بين المعسكرات.



ولفت إلى تمسك فرنسا بـ"تقليدها المتمثل في الدبلوماسية المستقلة"، والتزامها بسياسة "صين واحدة"، معربا عن تطلع فرنسا إلى تعزيز التعاون العملي مع الصين؛ انطلاقا من "روح المساواة والمنفعة المتبادلة في مجالات: الاقتصاد والتجارة والطاقة النووية المدنية، والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة.