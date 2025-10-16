فحص كاميرات مراقبة مول مضر بعد العثور على رضيع داخل الحمامات

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة كاميرات مراقبة مول مصر بمدينة 6 أكتوبر لكشف غموض العثور على رضيع داخل حمامات المول والتوصل لهوية ممن تخلص من الطفل.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتحديد هوية المتهمين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من إدارة مول مصر بالعثور علي طفل رضيع ملقي في أرض داخل دورات المياه، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتبين وجود طفل رضيع بكامل ملابسه عثر عليه المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لضبط المتهمين، وتكثف المباحث جهودها للوقوف علي ملابسات الواقعة.