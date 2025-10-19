"حدوتة خالصة" و"الخادمات" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر

استقبل فرع ثقافة الأقصر مشاهدات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم ورعاية المواهب المسرحية الشابة في مختلف المحافظات.

أقيمت العروض على مسرح قصر ثقافة الأقصر، واستهلت بعمل بعنوان "حدوتة خالصة" لنادي مسرح قصر ثقافة الطود، تأليف وأشعار وإخراج جمال يونس، وتناول العرض قضية الثأر وما تخلفه من سلسلة دم لا تنتهي.

وجاء العرض الثاني بعنوان "سبع ورقات كوتشينة" لفرقة نادي مسرح حسن فتحي، تأليف عبده الحسيني، وإخراج محمود سعد حسان، وناقش العرض قضايا الابتزاز والقمع الذي تتعرض له الفتيات.

أما العرض الثالث والأخير فكان بعنوان "الخادمات" للكاتب جان جينيه، وإخراج مريم كرم عبد اللطيف، حيث قدمت المخرجة رؤيتها الخاصة حول أشكال اضطهاد النساء لبعضهن البعض، من خلال معالجة فكرية وبصرية جريئة تسلط الضوء على صراع القوة والضعف داخل العلاقات الإنسانية.

وأعقبت العروض مناقشات نقدية تناولت الجوانب الفنية والإخراجية والدرامية لكل عمل، أدارها أعضاء لجنة المشاهدة المكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر، والمخرجين خالد أبو ضيف وخالد عطا الله.

تأتي هذه المشاهدات في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التي تنفذها الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

وتعد تجربة نوادي المسرح واحدة من أبرز التجارب الثقافية التي ترعاها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لما توفره من منصة فنية تتيح للشباب الموهوبين التعبير عن أفكارهم بحرية وإبداع، بما يحقق العدالة الثقافية ويصل بفن المسرح إلى كل ربوع مصر.

