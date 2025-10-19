قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحريك أسعار الوقود.. تحذيرات من استغلال المواطنين ولجنة لمراقبة الأسواق
خزينة النادي انتعشت.. كم حصد بيراميدز عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي؟
أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"حدوتة خالصة" و"الخادمات" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر

"حدوتة خالصة" و"الخادمات" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر
"حدوتة خالصة" و"الخادمات" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر
شمس يونس

استقبل فرع ثقافة الأقصر مشاهدات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم ورعاية المواهب المسرحية الشابة في مختلف المحافظات.

أقيمت العروض على مسرح قصر ثقافة الأقصر، واستهلت بعمل بعنوان "حدوتة خالصة" لنادي مسرح قصر ثقافة الطود، تأليف وأشعار وإخراج جمال يونس، وتناول العرض قضية الثأر وما تخلفه من سلسلة دم لا تنتهي.

وجاء العرض الثاني بعنوان "سبع ورقات كوتشينة" لفرقة نادي مسرح حسن فتحي، تأليف عبده الحسيني، وإخراج محمود سعد حسان، وناقش العرض قضايا الابتزاز والقمع الذي تتعرض له الفتيات.

أما العرض الثالث والأخير فكان بعنوان "الخادمات" للكاتب جان جينيه، وإخراج مريم كرم عبد اللطيف، حيث قدمت المخرجة رؤيتها الخاصة حول أشكال اضطهاد النساء لبعضهن البعض، من خلال معالجة فكرية وبصرية جريئة تسلط الضوء على صراع القوة والضعف داخل العلاقات الإنسانية.

وأعقبت العروض مناقشات نقدية تناولت الجوانب الفنية والإخراجية والدرامية لكل عمل، أدارها أعضاء لجنة المشاهدة المكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر، والمخرجين خالد أبو ضيف وخالد عطا الله.

تأتي هذه المشاهدات في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التي تنفذها الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

وتعد تجربة نوادي المسرح واحدة من أبرز التجارب الثقافية التي ترعاها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لما توفره من منصة فنية تتيح للشباب الموهوبين التعبير عن أفكارهم بحرية وإبداع، بما يحقق العدالة الثقافية ويصل بفن المسرح إلى كل ربوع مصر.

#وزارة_الثقافة_المصرية
#الهيئة_العامة_لقصور_الثقافة
#الإدارة_العامة_للإعلام

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

ترشيحاتنا

"حدوتة خالصة" و"الخادمات" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر

"حدوتة خالصة" و"الخادمات" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: حملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات إجبارية علي سيارات الأجرة

جهودمتنوعة

أخبار أسوان| فعاليات لمهرجان تعامد الشمس.. ومتابعة لتطبيق التعريفة الجديدة.. وانتظام توافر السلع دون مُغالاة وأنشطة جامعية مُتعددة

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد