غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
أصل الحكاية

واتساب يطلق تحديثا جديدا للرسائل والتطبيق يحذر المستخدمين.. ما القصة؟

واتساب
واتساب
أحمد أيمن

أعلنت خدمة التراسل الفوري "واتساب" عن ميزة جديدة تهدف إلى تقليل إزعاج المستخدمين من الرسائل العشوائية، سواء من الأفراد أو الشركات. 

يأتي ذلك في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الرسائل التي يتلقاها مستخدمو واتساب، ما دفع التطبيق لاتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه المشكلة.

تحديث واتساب الجديد 

بدأت رحلة واتساب كوسيلة سهلة للتواصل بين الأصدقاء والعائلة، لكنها أصبحت أكثر تعقيدًا مع إضافة المجموعات والمجتمعات والمراسلة التجارية. 

هذا التعقيد أدى إلى تلقي المستخدمين عددًا هائلًا من الرسائل، الأمر الذي جعل من الصعب عليهم مواكبتها. لذا، تأتي الميزة الجديدة للحد من عدد الرسائل التي يمكن إرسالها إلى أشخاص مجهولين دون الحصول على رد، مما يساعد في تقليل الفوضى في صندوق الوارد.

ستُحتسب جميع الرسائل التي يرسلها المستخدمون والشركات ضمن حد شهري جديد، ما لم يتلقوا ردًا على تلك الرسائل. 

على سبيل المثال، إذا قابلتَ شخصاً في مؤتمر وأرسلتَ له ثلاث رسائل، فستُحسب جميع هذه الرسائل ضمن الحد الجديد. ورغم عدم وضوح الحد الأقصى حتى الآن، يقوم واتساب باختبار حدود مختلفة خلال هذه الفترة.

تحذيرات واتساب للمستخدمين

عندما يقترب المستخدمون أو الشركات من الوصول إلى الحد الأقصى، سيظهر تطبيق واتساب تحذيرًا عبر نافذة منبثقة تُظهر عدد الرسائل المرسلة. هذا سيتيح لهم فرصة تجنب حظرهم من إرسال الرسائل، مما يساهم في تقليل الإزعاج المستمر.

خلال العام الماضي، كانت لدى واتساب العديد من الجهود لمنع السلوكيات المزعجة عبر توفير أدوات وحواجز حماية. في يوليو 2024، بدأت الشركة باختبار حدود لعدد الرسائل التسويقية التي يمكن للشركات إرسالها شهريًا. 

كما أُتيح خيار للمستخدمين لإلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية، ما يتيح لهم البقاء على اتصال مع الشركات دون التعرض للرسائل المزعجة.

في وقت سابق من هذا العام، بدأت واتساب أيضًا بتجربة وضع حد أقصى لعدد الرسائل الجماعية التي يمكن استخدامها. 

وقد أعلنت الشركة أنها تعمل على توسيع نطاق هذه التجربة في أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك الهند، والتي تُعد واحدة من أكبر أسواق واتساب، حيث تضم أكثر من 500 مليون مستخدم.

واتساب تحديث واتساب الجديد ميزة واتساب الجديدة ميتا رسائل واتساب

صحة الشرقية
الملابس الشتوية
مايان السيد
