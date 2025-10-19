غدا.. قطع مياه الشرب عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، اليوم، عن ضعف وانقطاع في إمدادات مياه الشرب غدًا الإثنين، بسبب أعمال الصيانة.

وأرجعت الشركة ذلك بسبب القيام بعملية غسيل وتطهير وتعقيم للمروقات والخزان الأرضي، وجميع مراحل المرشحات بمحطة مياه الشرب الرئيسية بـ "محلة أبو علي"، وهي أعمال صيانة دورية لضمان جودة المياه.

وتبدأ فترة الأعمال من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً من غد الإثنين، وخلال هذه الفترة سيتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها الإنتاجية.

ونتيجة لذلك، سيؤدي هذا الإجراء إلى ضعف المياه عن مدينة دسوق وقرى مركز دسوق ومجلس قروي شابة والعجوزين، فضلاً عن انقطاع في المياه بالأطراف التابعة لهذه المناطق.

وتهيب الشركة ومجلس مدينة دسوق بالمواطنين الكرام بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.