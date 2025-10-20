المؤشر العام لبورصة عمان يغلق على ارتفاع طفيف

سجل المؤشر العام لبورصة عمان، ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات، اليوم "الأثنين"، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 14.4 مليون دينار أردني، ما يعادل نحو 20.3 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 5.6 مليون سهم من خلال 4576 عقد.

وارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم ليغلق عند 3319 نقطة، بزيادة نسبتها 0.03% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وجاء هذا الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة بنسبة 0.23% وقطاع الخدمات بنسبة 0.10%، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.03%.

وأظهرت بيانات البورصة أن من بين 106 شركة متداولة، أظهرت 36 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما سجلت 36 شركة انخفاضًا، واستقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.