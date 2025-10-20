قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
أخبار العالم

المؤشر العام لبورصة عمان يغلق على ارتفاع طفيف

أ ش أ

سجل المؤشر العام لبورصة عمان، ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات، اليوم "الأثنين"، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 14.4 مليون دينار أردني، ما يعادل نحو 20.3 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 5.6 مليون سهم من خلال 4576 عقد.

وارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم ليغلق عند 3319 نقطة، بزيادة نسبتها 0.03% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وجاء هذا الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة بنسبة 0.23% وقطاع الخدمات بنسبة 0.10%، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.03%.

وأظهرت بيانات البورصة أن من بين 106 شركة متداولة، أظهرت 36 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما سجلت 36 شركة انخفاضًا، واستقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.

المؤشر العام لبورصة عمان ارتفاعا طفيفا المؤشر العام لأسعار الأسهم قطاع الصناعة

نتنياهو

"النهضة" على أنقاض غزة .. خطة نتنياهو لترميم غلاف القطاع

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

