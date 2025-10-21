أمير قطر : إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية



اكد أمير دولة قطر تميم بن حمد أن ما جرى في غزة إبادة جماعية ، مدينا الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار.

وقال أمير قطر في تصريحات له : "إسرائيل" تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط.

وأضاف : على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

وتابع تميم : اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويا لدرجة صدمت من قام به.

واستطرد : نؤكد إدانتنا مواصلة "إسرائيل" خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان بالضفة ومساعي تهويد الحرم القدسي

وزاد : من المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين

وختم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تصريحاته قائلا : نؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة.