سيميوني يكشف سبب الهزيمة القاسية لأتلتيكو مدريد أمام آرسنال

كشف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، سبب الهزيمة القاسية أمام آرسنال برباعية نظيفة، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية عقب المباراة: “ أتلتيكو دفع ثمن الأخطاء الفردية أمام آرسنال، الأمر لا يعود لسوء الحظ بل للأخطاء”.

وأضاف: "لقد استفاد آرسنال من أخطائنا وسجل من كل الفرص الكبرى التي أتيحت له".

أهداف مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد

افتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 57، بعد ما استقبل جابرييل ماجالهايس ركلة حرة نفذها رايس ليحول الكرة برأسه في شباك أوبلاك.

وبعد مرور سبع دقائق، ضاعف أرسنال تقدمه عندما أنهى مارتينيلي هجمة جماعية رائعة بتمريرة مايلز لويس سكلي الطويلة إلى داخل الشباك.

وقضى جيوكيريس على آمال أتلتيكو مدريد بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 67 و70.

ورفع آرسنال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد رصيد أتلتيكو مدريد عن 3 نقاط في المركز الثامن عشر.