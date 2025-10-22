قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق الجنايني عن ابن النادي: الزمالك قامة كبيرة ومستحيل نشوه صورته

ابن النادي
ابن النادي
باسنتي ناجي

قدم المنتج طارق الجنايني اعتزارا لـ نادي الزمالك بعد حلقة مسلسل “ابن النادي” التي أثار الجدل خلال الفترة السابقة.

اعتزار طارق الجنايني:

وقال طارق الجنايني في تصريحات إذاعية علي قناة “إم بي سي مصر” الفضائية ببرنامج “الكورة مع فائق”:" نادي الزمالك قامة كبيرة ومستحيل نشوه صورته بأي شكل.. وعدلنا المشهد الغير مقصود لأنه كان مجرد صدفة بايخة".

حلقة “الكورة مع فائق” عن مسلسل “ابن البلد”.

وشهدت حلقة برنامج “الكورة مع فايق” الذي يُقدّمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر 2 لحظة مصالحة أنهت خلافًا استمر لسنوات بين الفنان أحمد فهمي وقائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد أزمة تعود إلى عام 2020.

وخلال استضافة أحمد فهمي في البرنامج، فاجأه فايق بالحديث عن الخلاف القديم مع شيكابالا، قائلًا: “قصتك مع شيكابالا عايزين نخلصها.. هو واحد من أطيب الناس اللي اتعاملت معاهم، تعالى نطوي الصفحة بكلمتين حلوين”.

ليرد أحمد فهمي بتلقائية قائلًا: “الكلام خلصان يا إبراهيم، إحنا الاتنين كنا صداميين وده اللي خلى الموضوع يكبر، لكن عمري ما قلت عليه إنه مش طيب أو مش كويس .

وأضاف “فهمي”: بحب شيكابالا جدًا، واعتبر الموضوع انتهى خلاص كنا أصحاب عمر، وكلنا عيش وملح، ومكنش صح نوصل الخلاف للدرجة دي إحنا إخوات، وجمهور الأهلي والزمالك إخوات، ولو في حاجة ضايقته مني شخصيًا، حقك عليا”.

وأضاف “فهمي” خلال اللقاء أن الخلاف الذي نشب بينهما قبل خمس سنوات أصبح من الماضي، مؤكدًا احترامه الكامل لشيكابالا وتقديره له كلاعب كبير وصديق قديم.

وأشار إلى أن كرة القدم “لا تستحق أن تفسد العلاقات الإنسانية بين الناس”، متابعًا: “الكرة فيها منافسة وشغف، لكن في النهاية اللي بيجمعنا أكتر بكتير من اللي بيفرقنا”.

وأوضح الفنان المصري أنه لم يقصد الإساءة لجمهور الزمالك من خلال مسلسل “ابن النادي”، الذي يعرض حاليًا ويشارك فيه نخبة من النجوم.

وأضاف: “لو حد اتضايق من العمل فأنا بعتذر لكن المسلسل فكرته اجتماعية، ومفيهوش أي نية للإساءة أنا بحترم كل الأندية وبفتخر إننا عندنا جماهير بتعشق كورة بالشكل ده”.

