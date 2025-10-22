الليلة.. الظهور الأول ليارا عاطف فى مونديال الناشئات بالمغرب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين طاقم تحكيم لقاء منتخبي ساموا وكندا المقرر إقامتها اليوم، الأربعاء، باستاد محمد الخامس في كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة المقامة حاليًا بالمغرب.

الطاقم يضم جوزفين وانجيرو حكما للساحة، ويعاونها كل من أليس أوموتيسي والمصرية يارا عاطف مساعدا ثانيا، وفيمارست ديذا حكما رابعًا، وسانتا فيليسيا حكمًا احتياطيا.

وقد سبق ليارا عاطف المشاركة في العديد من البطولات الأفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الأفريقية للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان.