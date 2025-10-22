مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء يوجه برفع كفاءة الأداء داخل وحدات الرعاية الأولية

وجه رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، بالإلتزام بمعايير مكافحة العدوى ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الرعاية الأولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق بين الإدارات لتحقيق أهداف الهيئة في تقديم خدمة صحية آمنة ومستدامة تواكب توجهات منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع إدارات التسويق، رضاء المنتفعين، مكافحة العدوى، الرعاية الأولية، النظم والتحول الرقمي، والمكتب الفني، وذلك لمراجعة معدلات الأداء والوقوف على ما تم تحقيقه من خطط العمل خلال الفترة الماضية.



وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، وتعزيز آليات التواصل معهم لضمان رضاهم الكامل عن مستوى الرعاية، إلى جانب مناقشة مؤشرات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة الإلكترونية داخل المنشآت التابعة للفرع.