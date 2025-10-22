قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
توك شو

عمرو المنيري: القمة المصرية الأوروبية تمثل نقطة تحول في مسار الشراكة الاستراتيجية

القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية
محمود محسن

قال عمرو المنيري مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل، إنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جاء تحضيرًا للقمة المصرية الأوروبية المرتقبة.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إليها بترقب كبير نظرًا لأهميتها الاقتصادية والسياسية.

وأوضح المنيري أن هذه القمة تمثل ترجمة عملية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُعلن عنها، والتي تتضمن تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو سيتم صرفها لمصر حتى عام 2027، منها 75 مليون يورو مخصصة للتنمية الاجتماعية.

وذكر، أنّ الشراكة المصرية الأوروبية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تشمل توافقًا سياسيًا كبيرًا حول قضايا الاستقرار الإقليمي وحل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، فضلًا عن جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بات يدرك أن الحل الحقيقي لأزمة الهجرة يكمن في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدّرة للمهاجرين، وهو ما جعل التعاون مع مصر ضرورة استراتيجية.

وتابع، أن مصر تستضيف نحو 16 مليون أجنبي، وهو ما يبرز دورها المحوري في احتواء تدفقات الهجرة وحماية الحدود الأوروبية من أزمات متفاقمة.

وواصل، أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تعميق شراكته الاقتصادية مع مصر في ظل التحديات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا تبحث عن أسواق بديلة وفرص استثمارية جديدة. وأوضح أن مصر تمثل جسرًا حيويًا للأسواق الإفريقية ومركزًا مهمًا لسلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا بفضل موقعها الجغرافي ومشروعاتها العملاقة في البنية التحتية والموانئ وقناة السويس.

عمرو المنيري الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي مصر

