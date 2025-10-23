صوتي عريض.. فردوس عبد الحميد: محمد عبد الوهاب كان عايز يعملي أغاني

أكدت الفنانة فردوس عبد الحميد، أنها كانت تدرس التمثيل في معهد الفنون المسرحية وكان هناك مادة تسمى التدريبات الصوتية، مضيفة:" انا مرفضتش الغناء لكني كنت عايزة أمثل ".

وقالت فردوس عبد الحميد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" أستاذ المادة دي لاحظ إن صوتي قوي وعريض وعرض عليا دخول الكونسرفاتوار لكني مكنتش عايزة أكون مغنية".

وتابعت فردوس عبد الحميد :" قدمت بالفعل في الكونسرفتوار واستفدت من الغناء بشكل كبير في التمثيل والتدريبات الصوتية تسهم في زيادة النفس وساعدني في التمثيل ".

وأكملت فردوس عبد الحميد :" أنا غنيت أغاني كثيرة في " ليلة القبض على فاطمة" وفي يوم لقيت مكاملة هاتفية من الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلب لقائي ".

ولفتت فردوس عبد الحميد :" محمد عبد الوهاب قالي إنه بيفكر يعملي أغاني والملحن كمال الطويل كان بيفكر يعملي أغاني لكني كملت في التمثيل ".