الشرطة الإيطالية تفرق مظاهرة مؤيدة لفلسطين في روما بالقوة
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
ديني

خالد الجندي يوضح الفرق بين "تاب وآب وأناب" ويكشف عمق البيان القرآني

خالد الجندي
خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن القرآن الكريم يحتوي على ألفاظ متقاربة في الشكل قد يظن البعض أنها متشابهة في المعنى، لكنها تحمل دلالات دقيقة ومتميزة تعكس الإعجاز البلاغي للنص القرآني.

وأشار الجندي إلى أن كثيرًا من الناس يخلطون بين ثلاثة أفعال قرآنية وهي تاب، وآب، وأناب، مؤكدًا أن لكل منها معنى محدد في سياق القرآن الكريم.

وبين أن الفعل "تاب" يُستخدم لمن ارتكب ذنبًا ثم ندم وتوقف عن معصيته واستغفر الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»، وبالحديث النبوي الشريف: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

أما فعل "آب" فيعني الرجوع، كما في قوله تعالى: «إنه كان للأوابين غفورًا»، موضحًا أن الأواب هو الذي يعود إلى الله بعد أداء مسؤولياته اليومية، فلا يضيع وقته فيما لا ينفع، بل يجعل كل لحظة في حياته إما عبادة أو عملًا نافعًا.

وأكد الجندي أن حياة المؤمن لا تعرف الفراغ، فهي متكاملة بين العبادة والعمل، مستشهدًا بالآية الكريمة: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون»، مؤكدًا أن الإسلام يربط بين العبادة والعمل كمسارين متوازيين للوصول إلى رضا الله.

واختتم الشيخ خالد الجندي حديثه بالتأكيد على أن التدبر في هذه الأفعال الثلاثة يبرز روعة الأسلوب القرآني ودقة اختيار ألفاظه، داعيًا المسلمين للتأمل في معاني القرآن بعناية وعدم الاقتصار على فهم الظاهر فقط حتى يتمكنوا من إدراك جماله وإعجازه البلاغي.

