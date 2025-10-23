قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: التشكيك فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الذي قال: «يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك»، يحمل دلالات عظيمة في بيان النبوة والوحي والإعجاز.

وأوضح «الجندي»، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن هذا الحديث الشريف يثبت أولًا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نقل لنا حوارًا جرى بين الله عز وجل وملائكته، ولم يكن حاضرًا فيه، مما يدل على أنه أُوحي إليه من ربه بوحي صادق، قائلاً: «هذا دليل قاطع على أن النبي مرسل من ربه، لأنه ما كان ليعلم ما دار بين الله وملائكته إلا بوحي».

وأضاف أن الحديث أيضًا يثبت أن الوحي إلى النبي نوعان: وحي القرآن، ووحي السنة، مستشهدًا بقوله تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم»، مشيرًا إلى أن هذا الحديث مثال على ما أوحي إلى النبي خارج نصوص القرآن الكريم.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن الطعن في السنة النبوية أو في الأحاديث الصحيحة هو في حقيقته طعن في وحي الله إلى نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُوحى إليه بما يُبين ويشرح به القرآن الكريم، وهو جزء لا يتجزأ من الدين.

وأشار إلى أن من دلائل الإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم كونه أميًا لا يقرأ ولا يكتب، استطاع أن يميز بدقة بين أنواع أربعة من الحديث والكلام: القرآن الكريم، الحديث القدسي، الحديث النبوي، والحديث العادي الذي كان يدور بينه وبين الصحابة، موضحًا أن هذا التمييز الدقيق لا يكون إلا لوحيٍ وإلهامٍ رباني.

وأكد أن هذا الحديث العظيم يُظهر عمق العلاقة بين العبد وربه، ويُبرز منزلة الحمد في الإسلام، فهو عبادة تجمع بين التوحيد والخضوع، وتفتح للعبد باب القرب من الله وجزائه العظيم.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الطعن السنة النبوية وحي الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

وزير الزراعة

وزير الزراعة: الشراكة مع أفريقيا ضرورة إستراتيجية ومصر دائما تسعد بتقديم ونقل خبراتها للأشقاء

معرض كنوز الفراعنة

روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة" .. شاهد

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد