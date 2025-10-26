ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال توقف للتزوّد بالوقود، إن المسؤولين القطريين يُعِدّون قواتٍ لحفظ السلام لإرسالها إلى غزة إذا لزم الأمر، للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وتوقفت الطائرة الرئاسية في قطر مساء السبت للتزوّد بالوقود، بينما كان الرئيس في طريقه إلى كوالالمبور بماليزيا، ضمن جولةٍ في جنوب شرق آسيا تشمل اجتماعًا مُخططًا له مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوسان بكوريا الجنوبية.

وانضم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى ترامب على متن الطائرة الرئاسية لعقد اجتماعٍ قصير.

وأعلن ترامب أن قطر من المرجّح أن تكون من بين الدول التي سترسل قواتٍ لحفظ السلام في غزة، أثناء جلوسه بين الأمير ورئيس الوزراء، بحسب ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال الأمير آل ثاني لترامب إنه أراد زيارته في محطة التزوّد بالوقود، عندما علم بتوقف الطائرة الرئاسية لفترة وجيزة.

وردّ الرئيس الأمريكي قائلًا إن الأمير «أحد أعظم حكّام العالم»، مضيفًا أن «رئيس الوزراء صديقي».

وأوضح ترامب أن قطر ساهمت بشكلٍ فعّال في تحقيق هذا الإنجاز «المذهل»، والمتمثل في إحراز «السلام في الشرق الأوسط».

كما يسافر وزير الخارجية ماركو روبيو على متن رحلةٍ منفصلة إلى جنوب شرق آسيا، بعد أن توقّف في قطر.

وسيناقش هو ومسؤولون أمريكيون آخرون، يوم الأحد، قرارًا محتملًا للأمم المتحدة أو اتفاقًا دوليًا يسمح باستخدام قوّة حفظ سلامٍ متعددة الجنسيات في غزة، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال روبيو، في حديثه عن القرار أو الاتفاق الدولي، إن «العديد من الدول التي أبدت اهتمامها بالمشاركة، سواء ماديًا أو بشريًا أو كليهما، تحتاج إلى ذلك لأن قوانينها المحلية تتطلّب الموافقة الرسمية».

وأشار إلى أن فريقًا يعمل حاليًا على صياغة حلٍّ أو اتفاقٍ محتمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، في بيانٍ صحفي، إن روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، لمناقشة الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في غزة.

ومن المقرر أن يتوجّه روبيو أيضًا إلى بوسان في كوريا الجنوبية، حيث ستنعقد قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) خلال الفترة من الاثنين حتى الأول من نوفمبر.