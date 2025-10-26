قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي
ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار
هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح
سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو
الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر.. اليوم
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف
محمد الغزاوي يُوجّه رسالة إلى الجمعية العمومية للأهلي
كريم شحاتة: الأهلي يفكر في استعارة محمد عبد المنعم يناير المقبل
«الشرطة العراقي»: سنلاحق قانونيًا المُتسبّب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار

ترامب والأمير تميم ورئيس الوزراء القطري
ترامب والأمير تميم ورئيس الوزراء القطري
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال توقف للتزوّد بالوقود، إن المسؤولين القطريين يُعِدّون قواتٍ لحفظ السلام لإرسالها إلى غزة إذا لزم الأمر، للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وتوقفت الطائرة الرئاسية في قطر مساء السبت للتزوّد بالوقود، بينما كان الرئيس في طريقه إلى كوالالمبور بماليزيا، ضمن جولةٍ في جنوب شرق آسيا تشمل اجتماعًا مُخططًا له مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوسان بكوريا الجنوبية.

وانضم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى ترامب على متن الطائرة الرئاسية لعقد اجتماعٍ قصير.

وأعلن ترامب أن قطر من المرجّح أن تكون من بين الدول التي سترسل قواتٍ لحفظ السلام في غزة، أثناء جلوسه بين الأمير ورئيس الوزراء، بحسب ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال الأمير آل ثاني لترامب إنه أراد زيارته في محطة التزوّد بالوقود، عندما علم بتوقف الطائرة الرئاسية لفترة وجيزة.

وردّ الرئيس الأمريكي قائلًا إن الأمير «أحد أعظم حكّام العالم»، مضيفًا أن «رئيس الوزراء صديقي».

وأوضح ترامب أن قطر ساهمت بشكلٍ فعّال في تحقيق هذا الإنجاز «المذهل»، والمتمثل في إحراز «السلام في الشرق الأوسط».

كما يسافر وزير الخارجية ماركو روبيو على متن رحلةٍ منفصلة إلى جنوب شرق آسيا، بعد أن توقّف في قطر.

وسيناقش هو ومسؤولون أمريكيون آخرون، يوم الأحد، قرارًا محتملًا للأمم المتحدة أو اتفاقًا دوليًا يسمح باستخدام قوّة حفظ سلامٍ متعددة الجنسيات في غزة، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال روبيو، في حديثه عن القرار أو الاتفاق الدولي، إن «العديد من الدول التي أبدت اهتمامها بالمشاركة، سواء ماديًا أو بشريًا أو كليهما، تحتاج إلى ذلك لأن قوانينها المحلية تتطلّب الموافقة الرسمية».

وأشار إلى أن فريقًا يعمل حاليًا على صياغة حلٍّ أو اتفاقٍ محتمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، في بيانٍ صحفي، إن روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، لمناقشة الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في غزة.

ومن المقرر أن يتوجّه روبيو أيضًا إلى بوسان في كوريا الجنوبية، حيث ستنعقد قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) خلال الفترة من الاثنين حتى الأول من نوفمبر.

ترامب تزود بالوقود القطريين قوات لحفظ السلام غزة شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مشغولات ذهبية

15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

بالصور

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد