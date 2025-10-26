ترامب: نجحنا في إنهاء النزاع القائم بين تايلاند وكمبوديا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تمكن من إنهاء الصراع القائم بين تايلاند وكمبوديا، مشيرًا إلى أن بلاده ستعلن قريبًا عن اتفاقيات تجارية جديدة مع كل من كمبوديا وماليزيا.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مشاركته في قمة قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن العالم يمر بمرحلة انتقالية حرجة، موضحًا أن عام 2025 سيشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الدول على مواجهة حالة الاضطراب التي يشهدها النظام الدولي.

وقال أنور: "النظام القديم لم يعد قائما، والنظام الجديد لم يتشكل بعد"، مشددًا على أن تصاعد المواجهات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين يمثلان تحديًا كبيرًا لاقتصادات الدول ولروح التعاون بينها.

وأضاف أن "التفاهم المتبادل والحوار يظلان الطريق الأمثل لتجاوز الانقسامات في هذا العصر".

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من القادة البارزين، من بينهم رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إلى جانب قادة الدول الأعضاء في رابطة آسيان العشر.