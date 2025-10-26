تحت شعار مطروح الخير.. شركة المياه تصل بالخدمات إلى أهالي قرية حلازين

شهدت قرية حلازين يومًا خدميًا متميزًا بمشاركة فاعلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن قافلة "مطروح الخير" التي تهدف إلى تقديم خدمات شاملة للمواطنين.



جاءت مشاركة الشركة من خلال القافلة المائية المتنقلة التي نقلت خدماتها مباشرة إلى قلب القرية، حيث قدم طاقمها المتخصص مجموعة متكاملة من الخدمات التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من الأهالي.

وشملت هذه الخدمات برامج توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، إلى جانب خدمات قطع إيصالات سيارات المياه وتطهير الخزانات.



كما امتدت خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشمل الجانب التجاري حيث أتاحت للمواطنين تسديد فواتير المياه والاستفسار عن الخدمات، كما خصصت فريقًا لاستقبال الشكاوى والبلاغات والعمل على معالجتها فورًا.

في إطار حرصها على تحقيق رضا المواطنين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.



وعبر الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن اعتزازه بهذه المشاركة المجتمعية التي تأتي في إطار التزام الشركة بدورها التنموي والاجتماعي.

وأكد أن الشركة تواصل سعيها لتبني مبادرات مبتكرة تلامس احتياجات المواطنين الحقيقية، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، انطلاقًا من رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة مطروح.

ووجدت هذه المبادرة صدى طيبًا لدى أهالي منطقة حلازين، الذين أعربوا عن تقديرهم العميق للجهود المبذولة، معتبرين أن نقل الخدمات إلى مقربة من أماكن سكنهم يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما يعزز ثقتهم في قدرة المؤسسات الخدمية على فهم احتياجاتهم والاستجابة لها.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا حيًا لرؤية "مطروح الخير" التي تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ وقادر على الحفاظ على موارده الطبيعية والتنموية، في إطار مسيرة التطوير المستمرة التي تشهدها المحافظة.