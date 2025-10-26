بسبب المخاوف الأمنية.. شركات الطيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل |تفاصيل

أفادت القناة 12 العبرية الأحد بأن العديد من شركات الطيران الأجنبية لا تزال تلغي رحلاتها إلى إسرائيل، رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف بعض الشركات لخدماتها جزئيًا.

وذكرت القناة أن شركة أمريكان إيرلاينز ألغت رحلاتها حتى مارس 2026 مع توقع العودة في بداية الشهر، فيما ألغت شركتا إير إنديا وITA الإيطالية رحلاتهما حتى 31 ديسمبر دون الإعلان عن موعد استئناف الرحلات.

كما أعلنت شركتا إيزي جت وراين إير إلغاء رحلاتهما حتى 28 مارس 2026، في حين أوقفت عدد من الشركات الأخرى رحلاتها دون تحديد موعد للعودة، ومن بينها: جاليف أير، فيرجن أتلانتيك، وولنج، TAP، التركية، بيجاسوس للطيران، كاثي باسيفيك، كوريا إير، رويال جوردنيان، ورويال أير ماروك.

وأوضحت القناة أن قرار الإلغاء يعود إلى مخاوف تتعلق بالأمن وعدم استقرار الأجواء، حيث تتابع بعض الشركات الوضع قبل استئناف خدماتها، فيما قد تستغرق شركات أخرى وقتًا أطول للعودة.