قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من "قوة الرضوان" جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد عناصر "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في هجوم شنه جيشها بجنوب لبنان، في وقت استهدفت فيه مسيرة إسرائيلية حفارة في بلدة بليدا الجنوبية فجرا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة معادية أطلقت صاروخا على حفارة (آلية ضخمة) في بلدة بليدا فجر اليوم، من دون وقوع إصابات، مشيرة إلى "تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور ومحيطها".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه «نفذ هجوماً مساء أمس في منطقة القليعة بجنوب لبنان، أسفر عن مقتل محمد أكرم عربية، أحد عناصر القوة الخاصة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله». 

وأضاف البيان أن عربية «شارك في جهود إعادة بناء القدرات القتالية والبنى التحتية التابعة لحزب الله، في خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وفي المقابل، أفاد مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية بأن «غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة بقضاء صور، ليل السبت، وأدت إلى سقوط شهيد».

وتواصل إسرائيل تنفيذ غاراتها في جنوب لبنان وشرقه، وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، فيما لا تزال قواتها متمركزة في خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية الحدودية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قوة الرضوان حزب الله جنوب لبنان مسيرة إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

ترشيحاتنا

Galaxy Watch 8

مؤشر مضادات الأكسدة في Galaxy Watch 8.. سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لقياس صحة البشرة

فيات تيبو موديل 2022

فيات تيبو أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

فيات برافو موديل 2010

سوق المستعمل.. اركب فيات برافو هاتشباك بـ 600 ألف جنيه

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد