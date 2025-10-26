جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من "قوة الرضوان" جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد عناصر "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في هجوم شنه جيشها بجنوب لبنان، في وقت استهدفت فيه مسيرة إسرائيلية حفارة في بلدة بليدا الجنوبية فجرا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة معادية أطلقت صاروخا على حفارة (آلية ضخمة) في بلدة بليدا فجر اليوم، من دون وقوع إصابات، مشيرة إلى "تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور ومحيطها".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه «نفذ هجوماً مساء أمس في منطقة القليعة بجنوب لبنان، أسفر عن مقتل محمد أكرم عربية، أحد عناصر القوة الخاصة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله».

وأضاف البيان أن عربية «شارك في جهود إعادة بناء القدرات القتالية والبنى التحتية التابعة لحزب الله، في خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وفي المقابل، أفاد مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية بأن «غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة بقضاء صور، ليل السبت، وأدت إلى سقوط شهيد».

وتواصل إسرائيل تنفيذ غاراتها في جنوب لبنان وشرقه، وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، فيما لا تزال قواتها متمركزة في خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية الحدودية.