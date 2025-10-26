سرعة إنجاز المعاملات.. وكيل أوقاف الإسكندرية يجري جولة لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة تفقدية على أقسام ديوان عام المديرية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انضباط العاملين داخل المكاتب الإدارية والفنية.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام والانضباط في الأداء، وتجويد الخدمات الإدارية، مع سرعة إنجاز المعاملات، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والأئمة والعاملين، مشددًا على أهمية التعاون بين الإدارات المختلفة بما يحقق التكامل الإداري ويرفع كفاءة العمل الدعوي والتنظيمي داخل المديرية.

وخلال جولته، تفقد فضيلته جميع أقسام المديرية، واستمع إلى شرحٍ من مديري الأقسام حول سير العمل بكل إدارة، والتقارير الدورية الخاصة بمهام كل قسم.



ووجّه راجح بضرورة متابعة ما يُرفع من الإدارات الفرعية أولًا بأول، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط والدقة في العمل تنفيذًا لتوجيهات الوزارة في تطوير الأداء المؤسسي.



واختُتمت الجولة بتوجيه الشكر لمديري الأقسام والعاملين على جهودهم المبذولة، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد لخدمة بيوت الله ورسالة الدعوة الإسلامية الوسطية التي تحملها وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص مديرية أوقاف الإسكندرية على رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.