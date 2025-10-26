قنصل فلسطين بالإسكندرية يزور القنصلية الصينية لتعزيز التعاون

أجرى القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية محمد شقورة، زيارة لقنصل عام جمهورية الصين الشعبية يانغ يي بمقر القنصلية الصينية العامة بالإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون.

واكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وبحثا توطيد سبل التعاون المشترك، وتقدم سعادة القنصل العام بالشكر لنظيرة الصيني على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية.

وأطلع شقورة نظيرة الصيني على آخر مستجدات الوضع في فلسطين، في غزة والضفة الغربية والقدس التي يقوم بها جيش الاحتلال جراء حرب الابادة في قطاع غزة، وعنف واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وقرصنه أموال المقاصة.

كما ناقش الطرفان مبادرة السلام والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.