برلماني: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية "مصر وطن السلام" تُجسد وعي القيادة

أكد النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، كانت بمثابة رسالة إنسانية ووطنية متكاملة، لإعادة التأكيد على أن مصر تقود طريق السلام في الشرق الأوسط بإرادة راسخة ومسؤولية نابعة من ضمير وطني يؤمن بأن القرار أمانة أمام الله والشعب.

وأشار ثابت، إلى أن حديث الرئيس عن أن القرار مسؤولية كبيرة وأن اتفاق شرم الشيخ فضل من الله يجسد جوهر القيادة المصرية التي تضع القيم الإيمانية والإنسانية في مقدمة نهجها السياسي، مؤكدا أن مصر لا تبحث عن مكاسب آنية، بل تسعى لتحقيق استقرار دائم يحفظ حقوق الشعوب ويصون كرامتها.

وأضاف ثابت، أن تأكيد الرئيس على أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يعينه الله على النصر يعكس إيمان القيادة المصرية بقدرة الشعب على تجاوز الصعاب مهما كانت التحديات، وهي الروح ذاتها التي صنعت معجزات التنمية والبناء رغم ما يحيط بالمنطقة من اضطرابات.

وثمن ثابت، تأكيد الرئيس أن مصر مستمرة في تقديم الخدمات للاجئين رغم تزايد أعدادهم، باعتبارها شهادة جديدة على التزام الدولة المصرية بالقيم الإنسانية، وتحملها لمسؤولياتها تجاه الأشقاء دون تردد أو حسابات ضيقة، ما يعزز صورتها كدولة سلام حقيقي تسعى لخير الجميع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس حول السعي لتخفيف المعاناة على أهالي غزة يعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودوره المركزي في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني، والعمل الدبلوماسي المتواصل لوقف النزيف وإعادة إعمار القطاع.