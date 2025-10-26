قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
برلمان

بعد اختياره للهيئة البرلمانية للشيوخ| محمود مسلم: دعم الدولة والمواطن على رأس الأولويات

مسلم
مسلم
حسن رضوان

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بـ  مجلس الشيوخ، أن اختياره لتولي هذه المسؤولية يمثل تكليفًا وطنيًا كبيرًا في مرحلة دقيقة تتطلب اصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية في مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

وأعرب “مسلم”، عن خالص شكره وتقديره للدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والوزير السيد القصير، الأمين العام، على منحه هذه الثقة الكبيرة، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لمواصلة العمل بجد وإخلاص من أجل تعزيز دور الحزب داخل المجلس ودعم القضايا الوطنية بكل مسؤولية وشفافية.

التشكيل الرسمي للهيئات البرلمانية

وقال “مسلم” في تصريحات له عقب إخطار المجلس بالتشكيل الرسمي للهيئات البرلمانية، إن الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة جهود الدولة في تنفيذ رؤيتها لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال ممارسة دور برلماني فعّال يعبّر عن صوت المواطن ويدعم توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح الشامل.

وأشار، إلى أن الحزب يضع ملفات المواطن المصري في صدارة أولوياته، وفي مقدمتها تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم مشروعات التعليم والصحة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية، أن حزب الجبهة الوطنية سيواصل أداءه الوطني الداعم لمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وسيسعى عبر أدواته البرلمانية إلى اقتراح حلول واقعية للقضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب خطابًا سياسيًا وبرلمانيًا يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجسد الشراكة الحقيقية بين الأحزاب الوطنية والبرلمان بغرفتيه في دعم مسيرة الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شيوخ محمود مسلم الدولة لمواطن رأس الأولويات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

